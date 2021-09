Mehr als 40 Tote durch Überflutungen in New York und Umgebung

Fr, 03.09.2021, 08.49 Uhr

Bei den verheerenden Sturzfluten in New York und Umgebung sind nach neuen Behördenangaben mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Allein aus dem Bundesstaat New Jersey meldeten die Behörden 23 Tote, in New York City starben mindestens 13 Menschen.