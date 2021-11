Corona in Deutschland: RKI meldet aktuelle Fallzahlen - Inzidenz bricht Rekord

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstag ein Allzeithoch der Sieben-Tage-Inzidenz

Die Inzidenz knackt erstmals seit Beginn der Pandemie die Marke von 213

Auch die Corona-Neuinfektionen sind laut RKI auf hohem Niveau

Das RKI meldet laufend Neuinfektionen, Inzidenz, Hospitalisierung und R-Wert - alle Werte im Überblick

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet täglich die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland. Am Dienstagmorgen verzeichnete das Institut unter Berufung auf die örtlichen Gesundheitsämter 21.832 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Vor einer Woche hatte der Wert bei 10.813 Neuinfektionen gelegen. Innerhalb eines Tages wurden 169 Todesfälle registriert - gegenüber 81 Toten vor einer Woche.

So hoch ist die Hospitalisierungsrate

Zu Beginn der Pandemie war die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen der zentrale Wert, um die Lage in Deutschland zu bewerten und Einschränkungen einzuführen. Seit dem Sommer dieses Jahres rückt die Belastung der Kliniken stärker in den Fokus – und damit die sogenannte Hospitalisierungsrate.

Das RKI erfasst in seinem Lagebericht neben der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen und anderen Werten auch die Zahl der Menschen, die wegen einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik kommen. Diese Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen bildet die übermittelten Fälle über eine Woche pro 100.000 Einwohner ab. Der Lagebericht erscheint von Montag bis Freitag, meistens am frühen Nachmittag. Am Wochenende veröffentlicht das RKI keinen Lagebericht.

Die Hospitalisierungsrate lag laut RKI am Montag bei 3,93

Am Freitag hatte das RKI sie mit 3,91 angegeben

Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5

Die Berechnung der Hospitalisierungs-Inzidenz erfolgt nach RKI-Angaben auf Basis des Meldedatums an das lokale Gesundheitsamt. Die Hospitalisierung soll sämtliche Klinik-Einweisungen von Covid-19-Patienten abbilden – und nicht nur die Belegung der Intensivstationen. Denn viele Covidkranke kommen, zumindest zunächst, auf normale Stationen. Wenn ein Patient oder eine Patientin wegen einer anderen Erkrankung oder für einen Eingriff in die Klinik kommt und positiv auf Sars-CoV-2 getestet wird, soll dies dagegen nicht mit gemeldet werden.

Corona-Fallzahlen des RKI: Sieben-Tage-Inzidenz

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Montag bundesweit bei 213,7 - ein neuer Höchstwert

Am Montag hatte das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 201,1 angegeben

Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 153,7 gelegen

Der bisherige Rekordwert war mit 197,6 am 22. Dezember 2020 gemeldet worden

Die Inzidenz der Neuinfektionen war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse.

Corona-Fallzahlen des RKI – ein Überblick

Seit dem Ausbruch der Pandemie haben sich in Deutschland laut RKI insgesamt 4.804.37 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Bislang haben die Behörden 96.727 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Die Zahl der Genesenen schätzt das RKI auf 4.397.600.

R-Wert: Was der Wert ist und wie hoch er ist

Die Reproduktionszahl oder R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. Liegt der R-Wert beispielsweise über eins, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen an. Liegt der Wert unter eins, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen langfristig.

Datum 8. November 5. November 4. November 7-Tage-R-Wert 1,13 1,11 1,01

Das RKI meldet den aktuellen R-Wert seit Juli nur noch montags bis freitags im aktuellen Situationsbericht. Seit dem 17. Juli wird zudem nur noch der 7-Tage-R-Wert veröffentlicht, der 4-Tage-R-Wert entfällt. Der 7-Tage-R-Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Er bildet das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen ab.

Hintergrund: So wird die Reproduktionszahl berechnet

