Forscher bringen Kühen Toilettengang bei - für Klimaschutz

Di, 14.09.2021, 16.37 Uhr

Neuseeländische und deutsche Forscher haben einen Weg gefunden, die Treibhausgasemissionen in der Rinderhaltung zu reduzieren: Sie bringen den Tieren den Toilettengang bei. The team of New Zealand and German researchers admitted the idea began as a joke but said dealing with cows' nitrogen-rich liquid waste could have genuine long-term climate benefits.