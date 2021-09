Bahn und GDL einig? Ende der Streiks in Sicht

Wie die Deutsche Presseagentur meldet, haben sich die Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) im Tarifkonflikt auf einen neuen Vertrag geeinigt. Beide Parteien laden am Donnerstag kurzfristig zu einer gemeinsamen Pressekonferenz ein, mit dabei sind ab 10.30 in Berlin auch die beiden Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU).

Die vergangenen Tage seien von "intensiven Gesprächen" geprägt gewesen, hieß es. Wie das Online-Magazin "Business Insider" berichtet, sollen sich Bahn und GDL in der Nacht zu Donnerstag auf einen gemeinsamen Nenner verständigt haben.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tarifstreit zwischen GDL und Bahn: Drei Streikrunden mit erheblichen Einschränkungen

Nach insgesamt drei Streikrunden, die Deutschland-weit zu erheblichen Einschränkungen im Personen- und Güterverkehr geführt hatten, hatte die Bahn am Wochenende ein neues Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft in den Tagen danach prüfte. In dem Tarifstreit geht es neben Lohn-Fragen auch um den Status der GDL in dem Unternehmen.

Lesen Sie auch: Streik bei der Deutschen Bahn: Tarifflucht schadet allen

Mehr in Kürze (jas/baro/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de