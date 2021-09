Corona-Ausbruch in Ischgl: Erster Prozess in Österreich

Fr, 17.09.2021, 10.51 Uhr

Ischgl wurde zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang März 2020 zu einem der ersten Corona-Hotspots in Europa. In Wien beginnt der erste Zivilprozess in dem Fall. Die Kläger werfen den Behörden schwere Fehler im Umgang mit der Pandemie vor. from Ischgl, one of Europe's first major coronavirus clusters