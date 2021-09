Der ADAC erwartet Staus am Wochenende.

Verkehr Ferienbeginn in mehreren Bundesländern

Der Automobilclub ADAC erwartet zum Start der Herbstferien in mehreren Bundesländern am Wochenende Staus auf den Autobahnen Richtung Berge oder Meer. Ein Großteil der Deutschen wird nach Ansicht des ADAC seinen Herbsturlaub wegen der Corona-Pandemie in Deutschland verbringen.

"Besonders staugefährdet sind daher die Straßen in die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge und zu den Küsten", teilte der Automobilclub in München mit. "Die Staulängen dürften aber bei Weitem nicht die Dimensionen des Sommers erreichen."

In dieser Woche beginnen die Herbstferien in den norddeutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie in Hamburg.

