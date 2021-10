Sophia Thomalla: Neues Dating-Gerücht - Ihre turbulenten Ex-Beziehungen

Sophia Thomalla soll mit dem Tennis-Olympiaspieler Alexander Zverev liiert sein. So sah ihr Liebesleben in der Vergangenheit aus:

Gerüchten zufolge soll Sophia Thomalla einen neuen Mann in ihrem Leben haben: Kein Geringerer als Tennis-Star Alexander Zverev soll der Moderatorin das Herz gestohlen haben - berichtet jedenfalls "Bild". Außer einem ersten, dürftigen Statement des Sportlers - er finde sie "ganz nett" - gibt es allerdings noch keine Bestätigung der vermeintlichen Beziehung.

Fest steht allerdings, dass Zverev durchaus in das Beuteschema der 32-Jährigen passen würde. Ein Überblick über Thomallas Beziehungen.

Loris Karius: Trennung nach Fremdgeh-Skandal

Die Schauspielerin war zuletzt nicht lange auf dem Single-Markt. Ihre jüngste Trennung erfolgte erst vor wenigen Monaten: Die Beziehung mit Loris Karius, genau wie Zverev ein jüngerer Sportler, endete abrupt und dramatisch. Der 28-jährige Fußballer wurde beim Fremdgehen erwischt - Fotos zeigten den FC-Liverpool-Spieler mit einer anderen Frau auf Mykonos.

Nachdem auch Thomalla die Schnappschüsse mit Model Maria Del Mar Molar zu Gesicht bekommen hatte, war alles aus. "Auch ich habe die Bilder gesehen, natürlich. Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute", sagte Thomalla im Anschluss unter anderem der Deutschen Presse-Agentur. "Er kann ab jetzt machen, was er möchte", fügte sie im "Bild"-Interview hinzu.

Sophia Thomalla und ihr Ex-Freund Loris Karius. Foto: Jens Kalaene / dpa

Auch Karius äußerte sich im Sommer zu den pikanten Aufnahmen: "Gestern wurden Sophia und mir Fotos aus meinem Urlaub zugespielt, die mich mit einer anderen Frau zeigen. Es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinandergelebt haben. Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen", schrieb der Fußballer auf Twitter. Thomalla und Karius waren über zweieinhalb Jahre zusammen und wurden erstmals im Januar 2019 miteinander in Verbindung gebracht.

Gestern wurden Sophia und mir Fotos aus meinem Urlaub zugespielt, die mich mit einer anderen Frau zeigen. Es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinandergelebt haben. Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen. — Loris Karius (@LorisKarius) June 17, 2021

Gavin Rossdale: Thomalla liebte US-Star

Von 2017 bis Ende 2018 war Thomalla mit Gavin Rossdale zusammen. Offiziell bestätigt hatten das Model und der Sänger ihre Beziehung zwar nie - gemeinsame Schnappschüsse, Auftritte auf roten Teppichen und Aufnahmen, auf denen die beiden regelmäßig Händchen hielten, ließen allerdings keine Fragen offen. Wann genau und weshalb Simone Thomallas Tochter und tatsächlich einen Schlussstrich gezogen haben, ist unklar. Das Liebesaus der beiden wurde im Dezember vor drei Jahren bekannt - kurz bevor die ersten Schnappschüsse von Karius und Thomalla an die Öffentlichkeit gerieten.

Andy LaPlegua: Thomallas Ehe ging in die Brüche

Sophia Thomalla war schon einmal verheiratet. Der Auserwählte: der norwegische Sänger Andy LaPlegua. Vor den Hochzeits-News am 16. März 2016 war nichts über die Beziehung bekannt - war die Moderatorin bis November 2015 schließlich noch in einer anderen Beziehung. Die Blitz-Ehe hielt allerdings nicht lange: Im Mai 2017 gab Thomalla ihre Scheidung bekannt.

Till Lindemann: Lange Beziehung mit Rammstein-Frontmann

Thomallas bisher längste öffentliche Beziehung hielt fast fünf Jahre: Von 2011 bis Ende 2015 war sie mit Rammstein-Sänger Till Lindemann zusammen. Der genaue Grund für die Trennung der beiden ist bis heute nicht bekannt. Allerdings betonten die beiden über die Jahre hinweg regelmäßig, trotz Beziehungsende eng miteinander befreundet zu sein.

So verweilt nicht nur das schlichte Liebes-Tattoo auf Thomallas Nacken - der Schriftzug "Till" - auf ihrem Körper. Jahre nach dem Liebesaus trägt die Fernsehbekanntheit noch das große Porträt ihres Ex-Freundes auf ihrem linken Unterarm. Das eher ungewöhnliche Andenken an ihren Verflossenen schien Thomalla zumindest kurz nach der Trennung nicht zu stören: "Ich bereue keine meiner Tätowierungen. Alle Tätowierungen, die ich habe, bleiben auch so bestehen", betonte die TV-Bekanntheit vor einigen Jahren im "Taff"-Interview auf ProSieben. (day)

Till Lindemann und Sophia Thomalla, 2018. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance /

