Goldenes Oktoberwochenende in Sicht

Offenbach (dpa) – Deutschland erwartet ein goldenes Oktoberwochenende mit viel Sonnenschein in großen Teilen des Landes. Das ruhige Hochdruckwetter im Herbst bringt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber auch Nebel mit sich.

Von Nebelfeldern bis in den Tag hinein seien besonders einige Flusstäler an den Mittelgebirgen betroffen. "Tagsüber zeigt sich das Wochenende aber sonst von seiner sonnigen Seite", sagt Meteorologe Tobias Reinartz.

Samstag sollen die Höchsttemperaturen bei 14 bis 18 Grad liegen. Etwas zögerlich löse sich der Nebel noch über der Mitte und dem südlichen Alpenrand auf, ansonsten werde es sehr freundlich. Auch am Sonntag sagt der DWD außer ein paar harmlosen Wolken viel Sonnenschein voraus - bei Höchsttemperaturen von 10 bis 17 Grad.

Anders sieht es dagegen in den Nächten aus: "Die werden ziemlich frisch", sagt der Meteorologe. Die Temperaturen fallen vielerorts in den Frostbereich. Auch der Start in die neue Woche kann mit dem freundlichen Wetter vom Wochenende nicht mehr mithalten. Ein Tiefdruckgebiet steuert ab Montag Deutschland an und bringt viele Wolken und Regen mit.

