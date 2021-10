William Shatner: "Star Trek"-Schauspieler fliegt ins All

Berlin "Star Trek"-Schauspieler William Shatner hat sich am Mittwoch auf eine besondere Mission begeben. Nun war Captain Kirk wirklich im All.

Gleich ist es soweit: In Texas bereitet sich "Star Trek"-Schauspieler William Shatner auf seine Reise an Bord der Blue-Origin-Rakete vor, die in an diesem Mittwoch ins All fliegen soll.

Jetzt hat es Captain Kirk doch tatsächlich in den Weltraum geschafft. Der "Star Trek"-Darsteller William Shatner ist am Mittwoch ins All geflogen - wenn auch nur für kurze Zeit. Shatner verließ in einer Raumkapsel von Amazon-Gründer Jeff Bezos die Erde.

Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin übertrug die Mission live: Die Kapsel startete in der Wüste Texas, flog hundert Kilometer hoch und erreichte dort die Kármán-Linie. Sie gilt als Grenze zum Weltraum.

"Star Trek"-Schauspieler William Shattner (Mitte) auf dem Weg zur Raumkapsel. Foto: Jose ROMERO / BLUE ORIGIN / AFP

Captain Kirk reist kurz ins Weltall

Innerhalb weniger Minuten war der Kurztrip ins All jedoch vorbei. Captain Kirk und seine Crew erreichten wieder sicher die Erde. Neben Schauspieler Shatner waren auch ein Nasa-Ingenieur, ein Unternehmer sowie eine Managerin von Blue Origin an Bord.

Für den Konzern war es bereits der zweite bemannte Weltraum-Ausflug. Im Juli reiste Bezos selbst in seiner Kapsel "New Shepard". Der US-Investor will Blue Origin als führenden Anbieter im Weltraumtourismus etablieren - mit Shatners Teilnahme ist ihm nun ein PR-Coup gelungen.

Der 90-Jährige gilt nun nicht nur als der älteste jemals ins All gereits Mensch der Raumfahrt-Geschichte, sondern ist für Science-Fiction-Fans auch eine Ikone. Der kanadische Schauspieler verkörperte in der ersten Staffel der Kult-Serie "Star Trek" ab 1966 den "Raumschiff Enterprise"-Kapitän James T. Kirk. (afp/dpa/fmg)

