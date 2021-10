Sizilien: Sturm rückt näher - zahlreiche Einsätze

Unwetter im Osten der italienischen Insel Sizilien haben zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Die Rettungskräfte in Catania und Syrakus rückten binnen 24 Stunden rund 160 Mal aus, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen auf Twitter mitteilte.

In der Nacht habe sich der Regen verstärkt, erklärte der Chef der Zivilschutzbehörde Siziliens, Salvo Cocina, am Freitag im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Rai 1. Der angekündigte Wirbelsturm bewege sich in Richtung Insel. Im Wetterbericht der Luftwaffe sagten die Meteorologen für Freitag weiter starken Regen und kräftige Winde voraus.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tweet der Feuerwehr

Eine Bewohnerin einer kleinen Stadt am Fuße des Vulkans Ätna sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitagvormittag, die Lage dort sei in Ordnung. Kritischer ist es südlich von Catania in Syrakus und Augusta, wo etwa Straßen unter Wasser standen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Während der Unwetter und Überflutungen der vergangenen Tage hatten auf Sizilien bislang drei Menschen ihr Leben verloren. In Catania richteten die Wassermassen schwere Schäden an und trugen ganze Autos davon. Bürgermeister Salvo Pogliese ließ Schulen und nicht notwendige Geschäfte und Ämter schließen. Auch die Strandpromenade Catanias sollte am Freitag gesperrt bleiben, da Sturmfluten befürchtet wurden.

© dpa-infocom, dpa:211029-99-785604/2