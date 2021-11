Travis Scott: Tote und Verletzte bei Astroworld-Festival in den USA

Mindestens acht Menschen sind US-Medien zufolge bei einem Musik-Festival in Houston (Texas) ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere sind bei dem Astroworld-Festival verletzt worden, wie der US-Sender CNN unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete.

"Dutzende von Personen wurden verletzt", wird Sam Peña, der Feuerwehrchef von Houston, zitiert. Die Hintergründe seien noch unklar. Was Peña beschreibt, klingt nach einer Massenpanik.

Laut dem Feuerwehrchef begann der Vorfall, als sich die Menge gegen 21:00 bis 21:15 Uhr (Ortszeit) „zur Bühnenvorderseite zusammendrückte“. Das habe Panik ausgelöst und Verletzungen verursacht. "Die Leute begannen bewusstlos zu werden und das führte zu zusätzlicher Panik", so Peña. Weitere aktuelle Nachrichten: Flughafen von Palma de Mallorca mehrere Stunden lahmgelegt

US-Festival: Chaotische Szenen bei Konzert von Travis Scott

17 Patienten seien in örtliche Krankenhäuser transportiert worden, elf von ihnen hätten einen Herzstillstand erlitten. Darüber hinaus wurden mehr als 300 Menschen in dem in der Nähe des Festivals eingerichteten Feldkrankenhaus behandelt, sagte der Feuerwehrchef. Insgesamt waren etwa 50.000 Besucher anwesend.

Bilder in den sozialen Medien zeigen chaotische Szenen. Einige Zuschauer versuchten, selbst Reanimationsmaßnahmen einzuleiten. Der Livestream des Konzerts soll zeigen, dass Rapper Travis Scott seinen Auftritt unterbrach, um verwirrt zuzusehen, wie ein Krankenwagen mit blinkenden Lichtern vorfuhr. Scott ist der Partner von Reality-Star Kylie Jenner.

Eine offizielle Stellungnahme der Veranstalter habe am Samstag zunächst aber noch nicht vorgelegen, berichtete CNN. Das Festival wurde vom in Houston geborenen Rapper Travis Scott organisiert und sollte laut der Website der Veranstaltung von Freitag bis Samstag stattfinden. Nun wird die zweite Nacht jedoch offenbar abgesagt werden. Auf dem Festival sollten Künstler wie SZA und Bad Bunny auftreten.

(amw/dpa)

