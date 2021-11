Rezo mit Corona infiziert: So geht es dem Youtube-Star jetzt

"Jo Guys, ich hab Corona." So verkündete der Youtube-Star Rezo am Sonntag, dass er an Covid-19 leidet. Bei Instagram teilte Rezo in einer Story zudem mit, dass es ihm bereits wieder "ein ganzes Stück besser" gehe. Seine Fans sollten sich keine Sorgen um ihn machen, er befinde sich auf dem Weg der Besserung.

Er sei aber in seinem "erwachsenen Leben noch nie so krank" gewesen und froh, dass er geimpft sei. "Sonst hätte mich das wahrscheinlich anders weggekickt", vermutet der 29-Jährige und ruft seine Fans damit indirekt zur Impfung auf.

Rezo hatte vor gut zwei Wochen auf Instagram ein Foto gepostet, zu dem er schrieb: "Nach 2 Jahren endlich mal wieder Party gemacht." Ob er sich möglicherweise dort mit dem Coronavirus infiziert hat, ist aber nicht bekannt.

Rezo hat Corona: Bekannter Youtube-Star mit politischen Videos

Rezo gehört zu den bekanntesten deutschen Youtubern. 1,75 Millionen Menschen folgen ihm auf der Video-Plattform. Einem breiten Publikum wurde der 29-Jährige mit der auffällig-blauen Frisur mit seinem "Die Zerstörung der CDU"-Video bekannt. Darin rechnete Rezo polemisch mit der Union ab und sorgte so bundesweit für Aufsehen.

Zuletzt meldete sich Rezo im Bundestagswahlkampf mit mehreren Videos zu Wort, in denen er Themen wie die Corona-PandemieKorruption oder den Umgang mit der Klimakrise anprangerte. Nicht nur die Unionsparteien nahm sich der Youtuber dabei vor, sondern auch die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sowie die Grünen. (pcl)

