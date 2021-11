Biontech mit klarer Ansage: So lange ist Impfschutz hoch - Chef macht Hoffnung

Berlin. Wie lange hält der Schutz von Biontech? Das hat Firmen-Gründer Şahin verraten. Er macht Hoffnung, auch was die Delta-Variante angeht.

Pandemie Biontech macht Angaben: So lange ist der Impfschutz hoch

Wie bei allen anderen Corona-Impfstoffe auch lässt bei Biontech der Impfschutz nach einiger Zeit gegen Corona nach

Doch nach wie vielen Monaten ist ein Auffrischung der Impfung notwendig?

Der Gründer von Biontech nimmt dazu Stellung. Er sagt auch, wann ein Booster notwendig wird, um die Zahl der Antikörper wieder zu erhöhen

Die vierte Welle hat Deutschland schwer getroffen. 15.513 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden meldete das Robert Koch-Institut zuletzt am Montagmorgen. Ein hoher Wert, zumal für einen Sonntag.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wucht der vierten Welle, sie lässt sich nur zum Teil darauf zurückführen, dass sich nach wie vor rund ein Drittel der Bevölkerung beharrlich der Leben schützenden Impfung verweigert. Längst stecken sich nicht mehr nur Ungeimpfte mit Corona an, auch wenn die Gruppe noch immer den Löwenanteil an Neuinfektionen bestreitet. Auch die Erkrankungen unter Geimpften nehmen wieder zu.

Biontech-Impfung: Wann der Impfschutz nachlässt

Das liegt nicht etwa daran, dass die Impfstoffe von Moderna, Biontech und Co. nicht schützen würden. Sondern dass der Impfschutz - wie bei vielen Impfungen üblich - mit der Zeit nachlässt. Die Firma Biontech kann nun sagen, ab wann. "Daten aus der klinischen Prüfung zeigen, dass Antikörperspiegel etwa ab dem siebten, achten oder neunten Monat nach der Impfung beginnen, zu sinken, sodass es auch zu einer Ansteckung kommen kann", sagte Biontech-Chef Uğur Şahin der "Bild am Sonntag" über seinen Impfstoff. Lesen Sie dazu auch: Biontech – So drastisch senkt der Booster das Corona-Risiko

Biontech-Chef: Booster stellt Imfpschutz wieder her

Wer nun als Biontech-Impfling hektisch durch den Kalender blättert, kann noch einmal innehalten. Denn sinkender Antikörperspiegel bedeutet nicht, dass der Impfschutz abrupt von einem auf den anderen Tag verschwindet. "Wir beobachten auch, dass bei einer Ansteckung die Krankheitsverläufe bei Geimpften in der Regel moderat sind und es selten zu schweren Verläufen kommt", so Şahin in der "Bams".

Alle Nachrichten zu Corona lesen Sie auch in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Zudem zeigten Studiendaten, dass "ein Booster den Impfschutz wieder herstellt". Das gelte auch gegen die hochansteckende Delta-Variante. Tatsächlich hatten zuletzt Studien aus Israel, wo der überwiegende Teil der Bevölkerung mit Biontech-Impfstoff geimpft beziehungsweise geboostert wird, dass die Auffrischungsimpfung relativ schnell den Impfschutz wiederherstellt und vor Hospitalisierung, schwerem Covid-19-Verlauf oder gar Tod schützt. (pcl)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de