Corona: Forscher schlagen Alarm ++ Neuer Lockdown in Deutschland?

Forscher schlagen zur Pandemiebekämpfung einen Lockdown vor

Horst Seehofer wegen der Corona-Pandemie Termine ab

Bundestag kommt bis Ende Januar unter 3G-Bedingungen zusammen

Berlin. Auch am vierten Tag in Folge stellt die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz einen Rekorde auf: 50.000 Neuinfektionen in 24 Stunden stellen einen Höchstand in der Corona-Pandemie dar. Zu effektiven Pandemiebekämpfung fordern Wissenschaftler einen weiteren Lockdown. Nur so könne eine Überlastung des Gesundheitssystems umgangen werden.

Derweil hat die Politik am Donnerstag bereits einen Gesetzentwurf für weitere Corona-Maßnahmen vorgelegt. Die Ampel-ParteienSPD, Grüne und FDP sind unter anderem für die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Tests. Kommende Woche findet außerdem das nächste Bund-Länder-Treffen statt. Unterdessen ziehen immer mehr Landesregierungen bereits die Notbremse und führen für viele Bereiche des öffentlichen Lebens die 3G- oder sogar die 2G-Regel ein.

RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI bis Donnerstagmorgen 50.196 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt bei 249,1 – gegenüber 232,1 am Vortag. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate







Corona-News von Donnerstag, 11. November: Kritischer Tweet von Böhmermann zu Karnevalsgedränge in Corona-Zeiten

16.09 Uhr: Satiriker Jan Böhmermann (35) hat sich kritisch über die Menschenmengen in Köln zum Karnevalsauftakt geäußert. "Alaaf! Heute als "Sexy Krankenschwester" auf der Zülpicher Straße, an Weihnachten als "Sexy Intubierte" in der Uniklinik!“, schrieb der Moderator am Donnerstag - kurz nachdem die neue Karnevalssaison begonnen hatte. Er bezog sich dabei auf ein Video des "Kölner Stadt-Anzeigers". In dem Video war eine feiernde Menschenmenge im Zülpicher Viertel zu sehen. Das Viertel gilt als Party-Hochburg - vor allem bei Jüngeren. Am Donnerstag galt für das Areal die 2G-Regel. In die abgesperrte Feier-Zone unter freiem Himmel hatten nur Geimpfte und Genesene Zugang.

🤡 Alaaf! Heute als "Sexy Krankenschwester" auf der Zülpicher Straße, an Weihnachten als "Sexy Intubierte" in der Uniklinik! 🎉 https://t.co/CGRUIjHFC9 — Jan Böhmermann 😷🦠🤨 (@janboehm) November 11, 2021

Seehofer sagt Termine wegen Corona-Pandemie ab

14.21 Uhr: Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Corona-Infizierten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorerst keine Termine mit vielen Menschen mehr wahrnehmen. Ministeriumssprecher Steve Alter sagte am Donnerstag auf Anfrage, der Minister habe schweren Herzens ein ursprünglich für kommenden Dienstag in Hanau geplantes Treffen mit Hinterbliebenen des rassistischen Terroranschlags vom Februar 2020 abgesagt. Auch zur Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) am Mittwoch in Wiesbaden werde er nicht reisen. An der Tagung dürfen nur Geimpfte und Genesene teilnehmen.

Seehofer, der im Frühjahr nach seiner ersten Impfung selbst an Covid-19 erkrankt war, ist bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung geschäftsführend im Amt. "Die aktuelle Lage nimmt eine hochgefährliche Entwicklung - auch für geimpfte Menschen. Bei aktuell 50 000 neuen Corona-Infektionen sind Termine mit vielen Teilnehmern einfach zu gefährlich", zitierte der Sprecher den Minister bei Twitter. Über die Terminabsage hatte zuerst "Bild" berichtet.

Forscher fordern weiteren Lockdown

14.20 Uhr: Um die Pandemie mitten in der vierten Welle noch einzudämmen, fordert eine Gruppe von Corona-Wissenschaftlern in einer aktuellen Stellungnahme, die der "Zeit" vorliegt, einen weiteren Lockdown. Selbst wenn das Tempo der Auffrischungsimpfungen zeitnah deutlich zulege, würde sich der Effekt erst in vier Wochen zeigen, so die Forscher. Der Lockdown könne beispielsweise zwei Wochen dauern und müsse langfristig vorbereitet werden, um die Folgen abzufedern.

Eine Kombination aus ​​Homeoffice und einer Testpflicht am Arbeitsplatz, kleineren Kindergartengruppen und Schulklassen, der Schließung von Restaurants und Geschäften sowie Kontaktbeschränkungen könne bereits von Vorteil sein.

