Booster-Impfung für alle: Stiko will Empfehlung bekannt geben

Die vierte Corona-Welle entwickelt sich dramatisch: Die Sieben-Tage-Inzidenz stellt regelmäßig einen neuen Rekord auf, im Land macht sich Hilflosigkeit breit. Der niedrigen Impfquote will die Ständige Impfkommission (Stiko) mit einer neuen Empfehlung entgegenwirken.

Am Montagabend bestätigte Stiko-Chef Thomas Mertens im Interview bei "Markus Lanz", dass in den kommenden Tagen die Altersempfehlung für die Drittimpfung herabgesetzt werde. In Zukunft könne sich jede Person ab 18 Jahren eine Booster-Impfung abholen. "Und das wird nicht lange dauern und dann wird die jetzt von Ihnen reklamierte Empfehlung auch kommen", betonte der Stiko-Vorsitzende.

Booster-Impfung: Die offizielle Impfempfehlung

Bei der Stiko-Ankündigung und der sechsmonatigen Booster-Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums handle es sich um denselben Ansatz: Da über 70-Jährige und Risikogruppen zu Beginn der Impfkampagne zuerst geimpft wurden, erhalte diese Altersgruppe aktuell wiederum als erstes die dritte Impfdosis.

Sobald die sechs Monate auch bei jüngeren Geimpften ablaufen, hätten diese aber genauso das Recht auf einen dritten Pieks. Eine Priorisierung in dem Sinne gebe es nicht. Bei der Impfkampagne für den Booster sei alleine der Impfabstand und das verwendete Vakzin für die Grundimmunisierung ausschlaggebend: Personen, die einmalig mit Johnson & Johnson geimpft wurden, können bereits nach vier Wochen geboostert werden. (day)

