Corona-Regeln: Bundesweit 2G in Geschäften geplant

Berlin Bund und Länder wollen beim Corona-Gipfel am Donnerstag neue Regeln beschließen. Das könnte auch den Einzelhandel hart treffen.

Wer zum Friseur, zum Einkaufen oder zum Sport gehen möchte, muss sich vorher informieren, welche Coronaregeln dort gelten - 2G, 3G oder doch 2G Plus. Auch von Bundesland zu Bundesland sind die Zutrittsbeschränkungen verschieden. Ein Überblick.

Friseur, Sport und Co.: Wo welche Coronaregeln gelten

So mancher wird sich beim Gedanken an den letzten Corona-Winter noch an den Begriff "Teil-Lockdown" erinnern. Dieser könnte sich jetzt wiederholen – aber nicht für alle Bürgerinnen und Bürger. Bund und Länder planen wohl die Umsetzung eines Lockdowns nur für ungeimpfte und nicht genesene Personen, um die vierte Welle zu stoppen.

Die Spitzen von Bund und Ländern wollen am Donnerstag bei einem Gipfel neue Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschließen. Zu den von der Bund-Länder-Runde beratenen Vorschlägen zählt unter anderem die Einführung umfangreicher Kontaktbeschränkungen vor allem für Ungeimpfte auch bei privaten Zusammenkünften, Einschränkungen bei Großveranstaltungen und die Ausweitung der 2G-Regeln auf den Einzelhandel.

"Die 2G-Regeln werden bundesweit inzidenzunabhängig auf den Einzelhandel ausgeweitet", heißt es in einem Entwurf für die Beschlussvorlage des Corona-Gipfels. Weiter steht in dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt, das lediglich Geschäfte des täglichen Bedarfs ausgenommen sein sollen – dazu zählen beispielsweise Supermärkte und Apotheken. Der Impfstatus müsste, wenn Bund und Länder sich auf die neuen Corona-Regeln einigen, vor jedem Geschäft kontrolliert werden.

2G-Regel für Geschäfte – Verband kritisiert Pläne

Der Einzelhandel befürchtet durch bundesweite 2G-Regeln in Läden lange Schlangen, Umsatzrückgänge und Arbeitsplatzverluste. "Mitten im Weihnachtsgeschäft verlieren die betroffenen Einzelhändler bis zu 50 Prozent ihrer Umsätze", sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) dieser Redaktion. "Das ist nach den ohnehin schon kräftezehrenden Lockdowns der vergangenen Monate für viele nicht zu verkraften." Bund und Länder wollen am Donnerstag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen entscheiden.

Der HDE-Chef forderte die Politik auf, diese Maßnahmen zurückzunehmen oder gar nicht erst einzuführen, "ansonsten erlebt der Einzelhandel zum Jahresschluss ein Debakel". Und dies, obwohl Einkaufen mit Maske und Hygienekonzept eine sichere Angelegenheit sei. "Sollten Bundesregierung und Bundesländer jetzt auf stur schalten, sind viele Existenzen und damit auch viele Arbeitsplätze in höchster Gefahr", sagte Genth. "2G-Regelungen für den Einzelhandel führen zu einem erhöhten Kontrollaufwand und in der Folge zu Schlangen vor den Geschäften. Das schreckt viele Kunden von einem Einkauf ab."

