Spotify Wrapped 2021: Die meistgehörten Künstler Deutschlands

Berlin. Im "Wrapped" von Spotify erfahren User, welche Musik sie am meisten gehört haben. Das sind die Künstler und Künstlerinnen des Jahres.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele Spotify-Nutzer warten gespannt auf ihren ganz persönlichen Jahresrückblick der Musik-App - Spotify Wrapped. Und so funktioniert’s:

Musik Spotify Wrapped: Diese Stars räumten 2021 in Deutschland ab

Pop, Rock, Rap und so viel mehr: Der Monat der traditionellen Jahresrückblicke hat begonnen. Seit 1. Dezember diskutiert das Netz vor allem über den Musikgeschmack der Bürgerinnen und Bürger, denn: Spotify hat seine jährliche Zusammenfassung "Wrapped" veröffentlicht. Bei dem Jahresrückblick erhalten Userinnen und User ihren individuellen Jahresrückblick in Sachen Musik und Podcasts.

Wie viele Minuten hat jemand Songs gestreamt? Welche Künstlerin oder welchen Künstler am häufigsten gehört? Und gehört man möglicherweise zu den Spotify-Nutzern, die einen Star mit am stärksten auf der Plattform unterstützt hat? In verschiedenen Auflistungen wertet Spotify das persönliche Streaming-Verhalten aus. Aber wie sieht der Jahresrückblick für ganz Deutschland aus? Im Gespräch mit unserer Redaktion hat der Streaming-Riese einen vollständigen Jahresrückblick gegeben.

Spotify Wrapped 2021: Das sind die meistgehörten Künstler

Platz 1: Bonez MC

Platz 2: Luciano

Platz 3: Capital Bra

Platz 4: RAF Camora

Platz 5: Samra

Kein Genre hat die deutschen Kopfhörer und Boxen im Jahr 2021 so bestimmt wie Deutschrap. Den ersten Platz sichert sich der Hamburger Rapper Bonez MC, der mit seinem Afrotrap-Sound viele Hörerinnen und Hörer anzieht. Auf Platz 2 folgt ihm Luciano aus Berlin. Mit seinem Album "Aqua" ging es im Juli 2021 auf Platz 3 der deutschen Charts.

Der Hamburger Rapper Bonez MC. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Rudi Keuntje

Hinter Luciano folgt ein weiterer Berliner Künstler: Capital Bra ist der am dritthäufigsten gehörte Künstler 2021. Eine kleine Überraschung, veröffentlichte "Capi" in diesem Jahr noch nicht mal ein Album. Anders RAF Camora. Der gebürtige Schweizer veröffentlichte 2021 gleich zwei Alben, "Zukunft" und "Zukunft II". Damit landet er auf Platz 4 in der Liste der meistgehörten Künstler. Auf Platz 5 findet sich der umstrittene Rapper Samra, der in diesem Jahr mit dem Album "Rohdiamant" auf Platz 3 der deutschen Charts landete.

Die meistgehörten Künstlerinnen auf Spotify im Jahr 2021

Platz 1: LEA

Platz 2: Billie Eilish

Platz 3: Taylor Swift

Platz 4: Dua Lipa

Platz 5: Olivia Rodrigo

Die Top 5 der meistgehörten Künstlerinnen ist etwas poppiger als die der männlichen Pendants. Mit LEA findet sich dort auch nur eine deutschsprachige Künstlerin. LEA ist Singer-Songwriterin und konnte mit ihrem Album "Fluss" im November auf Platz 6 der deutschen Charts landen. Hinter ihr reiht sich Billie Eilish ein, deren Album "Happier Than Ever" im Juli veröffentlicht wurde und immer noch in den Charts ist.

Die Sängerin LEA. Foto: Henning Kaiser/dpa

Auf dem dritten Platz Platz landet Taylor Swift. Sie hat in diesem Jahr ihre Alben "Fearless" und "Red" mit dem Zusatz "Taylor's Version" neu veröffentlicht und sich so in die Herzen ihrer Fans gespielt. Hinter Swift folgt Dua Lipa. Die britische Sängerin veröffentlichte 2021 die "Moonlight Version" ihres 2020er-Albums "Future Nostalgia" und den Song "Cold Heart" mit Elton John. Die Top 5 schließt Olivia Rodrigo ab. Die im Jahr 2003 geborene Sängerin veröffentlichte 2021 ihr erstes Album "SOUR" und konnte mit ihrer Debütsingle "Drivers License" einige Rekorde brechen.

Spotify Wrapped 2021: Die meistgehörten Songs in Deutschland

Platz 1: "Ohne dich" von KASIMIR1441, badmómzjay und WILDBWOYS

Platz 2: "Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit" von Riton

Platz 3: "STAY (feat. Justin Bieber)" von The Kid LAROI

Platz 4: "Madonna" von Bausa und Apache 207

Platz 5: "Sommergewitter" von Pashanim

Diese Alben wurden 2021 am häufigsten über Spotify gehört

Platz 1: "AQUA" von Luciano

Platz 2: "SOUR" von Olivia Rodrigo

Platz 3: "=" von Ed Sheeran

Platz 4: "Zukunft" von RAF Camora

Platz 5: "Justice" von Justin Bieber

Wrapped 2021: Die beliebtesten deutschen Podcasts auf Spotify

Platz 1: Gemischtes Hack

Platz 2: Fest & Flauschig

Platz 3: Zeit Verbrechen

Platz 4: Tagesschau in 100 Sekunden

Platz 5: Mordlust

