Pubertät: So peinlich sind wir Eltern von Teenagern wirklich

Es ist ein alter Spruch: Wenn die Eltern peinlich werden, ist das Kind in der Pubertät. Es ist dann nichts schlimmer, als mit den Eltern im Restaurant gesehen zu werden. Oder beim Joggen mit der Mutter durch den Park, wo Klassenkameraden herumlungern könnten. Oder Leute aus der Parallelklasse. Vom alten Hockeyverein. Die Freundin von der Freundin.

Es gab Zeiten, da ging unser Kind nur noch mit, wenn wir ans andere Ende der Stadt fuhren, um Pizza zu essen. Meine Küchenpsychologie sagt mir, das hat was mit Abnabelung zu tun und ist eigentlich ein gutes Zeichen.

Und dann, auf dem Höhepunkt der Peinlichkeitsphase, kam die Pandemie und wir hockten aufeinander. Die Eltern sind dann, sagen wir mal, besser als nichts. Es gab tatsächlich Momente, die ich mit der Teenager-Tochter genossen habe. Wenn wir morgens Pancakes buken. Und spät abends noch Politik-Hausaufgaben diskutierten oder die Gags des Tages in den ständigen Videokonferenzen, in denen wir alle hockten.

Mit der Mutter beim trendigen Asiaten Sushi holen – bloß nicht!

Im Sommer, als die Pandemie pausierte, wurde die Tochter gelassener im Umgang mit uns. Seitdem dürfen wieder zusammen durchs Wohnviertel schlendern oder beim trendigen Asiaten, wo sich Teenager Trockeneis ausdampfende Cocktails bestellen, Sushi holen.

Wir Eltern sind sogar gefragt: Als Publikum vorsichtiger Konzertabende an der musikbetonten Schule. Neulich, kurz bevor die Corona-Zahlen exponentiell in die Höhe schossen, veranstalteten die Musiklehrer einen Kammermusikabend. Schulkinder zeigten, was sie in den Pandemie-Jahren geübt hatten.

Unser Querflöten-Kind hatte sich in die Liste eingetragen und bläute uns ein: Pünktlich sein (das ging an mich, weil ich frühe Abendtermine unter der Woche selten mit meinen Arbeitszeiten vereinbaren kann und weil die Familie meint, ich sei notorisch unpünktlich) und Maske tragen.

Natürlich versackte ich auf dem Weg zum Konzert mit meinem Moped im Feierabendverkehr. Es war schon dunkel, Nieselregen kroch durch meinen Wollmantel, der ganz normale Großstadtverkehr bedrängte mich von allen Seiten, meine Finger in den zu dünnen Handschuhen schafften gerade noch, abwechselnd den Bremshebel zu ziehen und den Gasgriff zu drehen.

Corona: Wie damals, am Tiefpunkt meiner Work Live Balance

Es war ein wenig wie früher, als die Teenie-Tochter noch Grundschulkind war und die Musikschule Vorspielnachmittage veranstaltete, was mich an den Tiefpunkt meiner Work LiFe Balance brachte.

Einmal versuchte ich, mitten am Nachmittag im größten Redaktionsstress unbemerkt zu verschwinden, was aber dazu führte, dass ich nur im Verkehr stecken blieb, den Auftritt verpasste und bei der Rückkehr auf ein hektisches Kollegenteam stieß, das kurz vor Andruck noch Fehler aus von mir gesetzten Überschriften holte.

Und jetzt der letzte Kammermusikabend vor dem Abitur. Ich hatte es geschafft: Fünf Minuten vor Konzertbeginn parkte ich das Moped auf dem Schulhof, verstaute den Helm im Gepäckfach und griff nach der Maske in der Manteltasche. Doch griff ins Leere. Ich suchte die andere Tasche ab, leerte meinen Rucksack, fand nur Schlüssel, Laptop, Geldbörse, Handy. Und ein Paket Taschentücher.

Das Handy blitzt den Konzertsaal hell

Hitze stieg in mir auf. Ich zog den Mantel aus, durchsuchte die Taschen der Steppweste, die ich drunter trug. Und blickte auf die Uhr: Punkt 19 Uhr, Konzertbeginn. In meiner Verzweiflung rief ich den längst im Publikum sitzenden Gatten an, obwohl ich damit rechnete, dass sein Handy im Flugmodus schlief. Doch er ging sofort dran und versprach, mir eine Maske aus seinem Auto zu besorgen.

Ein paar Sekunden später kam mir nicht er, sondern der Musiklehrer entgegen, in der Hand ein Paket mit frischen Masken. Ich bekam einen Platz in der ersten Reihe zugewiesen und es ging sofort los. Ich versuchte, dem Unterstufenkind, das „Für Elise“ auf dem Klavier spielte, zuzuhören. Ich wollte Stress abbauen, schloss die Augen, als der Oberstufen-Cellist mit der souveränen Gelassenheit eines Wunderkindes brillierte.

Das Teenie-Kind vom Lichtkegel der Aula in Szene gesetzt

Dann kam unser Teenie, vom Lichtkegel der Aula-Beleuchtung in Szene gesetzt stand es ganz allein auf der Bühne. Wenn Eltern stolz sind, brennt es in der Brust, und so durchzog auch mich erneut eine große Hitze, die mich allerdings im Gegensatz zum Schreckmoment auf dem Schulhof, als ich fürchtete, wieder einen Auftritt zu verpassen, warm umschloss.

Nach dem Konzert wollte ich die Tochter umarmen, doch sie stieß mich wütend fort. Sie zischte irgendetwas Wütendes mir ins Ohr, ich verstand nur „peinlich“.

Tatsächlich hatte das Handy des Gatten nicht nur geklingelt, sondern auch Blitze ausgestoßen, als ich anrief. Und weil der Gatte sofort aufsprang, fragte der Lehrer, was los sei. Der Gatte erklärte, und der Lehrer rief laut durch die Aula: „Wolfgang, Rebekkas Mutter hat ihre Maske verloren, wir müssen kurz warten“. Musiklehrer Wolfgang wartete, und ich hatte, ohne es zu wissen, meinen großen Auftritt.

Schlichtes Konzertoutfit oder Glamour pur?

Das Kind braucht was Schwarzes, sagt der Lehrer. Ich rate zu einer praktischen Hose mit Shirt. Die Teenie-Tochter will Glamour. Die Geschwister mischen sich ein, die Studententochter will ihr super enges Minikleid ausleihen. Dazwischen Klausur-Stress, eine Teenie-2G-Party und die Frage, ob sie ihre beste Freundin noch treffen darf, obwohl die sich nicht impfen lässt.

Ist ja gut, Kind, es darf um dich gehen!

Die Tochter in den letzten Schulmonaten – natürlich darf sie in dieser Phase so raumgreifend sein, so fordernd, so aufgeregt, so zweifelnd, so voller aggressiver Lust auf den Alltag sein. Doch in ihr Kreisen um sich selbst dringen die giftigen Dämpfe der immer stärker brodelnden Corona-Suppe. „Wenn die jetzt das Konzert absagen, flippe ich aus“, sagt sie.

Und ich erst. Das wäre so, als wenn der mit Vorfreude prall gefüllte Luftballon kurz vor dem Platzen nicht zugeknotet, sondern einfach losgelassen wird. Also hier noch mal an alle, die keinen Bock auf die Impfung haben: Erspart uns, das wir einfach in uns zusammensacken.

