Jugendlicher sprengt sich an Schule in Russland in die Luft

Mo, 13.12.2021, 12.30 Uhr

In Russland hat sich ein Jugendlicher in einer Schule in die Luft gesprengt. Offenbar handelt es sich bei dem Täter um einen 18-jährigen Absolventen des zu einem Kloster gehörenden Gymnasiums.