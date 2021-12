Omikron-Ausbruch in Oslo: Was in Deutschland drohen könnte - Drosten deutlich

Von der Leyen: Impfen ist die Antwort auf Omikron

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor der wachsenden Bedrohung durch die Omikron-Variante des Coronavirus in Europa gewarnt. Die Antwort darauf seien mehr Impfungen, auch für Kinder ab fünf Jahren, Auffrischungsimpfungen und Schutzmaßnahmen, sagte von der Leyen nach dem EU-Gipfel in Brüssel. "The answer can only be to increase vaccination to include children above five years old, boosters and protective measures: that has to be the answer we give to this new variant," she says.