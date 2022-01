Riesen-Asteroid kommt der Erde nahe: So gefährlich ist er

Mitte Januar wird ein riesiger Asteroid der Erde nahe kommen. Das Gestirn mit der Bezeichnung 7482 (1994 PC1) hat einen Durchmesser von etwas mehr als einem Kilometer. Forschende gehen jedoch davon aus, dass der Asteroid in sicherer Distanz an der Erde vorbeifliegen wird.

Am 18. Januar soll der Himmelskörper mit 5,15 LD (Lunar Distance) beziehungsweise fast 2 Millionen Kilometer Entfernung der Erde am nächsten kommen. Das sind 5,15 Mal mehr als der Abstand zwischen Mond und Erde – beim Asteroid 4660 Nereus, der im Dezember der Erde nahe kam, war es sogar ein zehnfacher Mondlängenabstand. 7482 (1994 PC1) wird zudem mit einer vergleichsweise hohen Geschwindigkeit von rund 70.000 km/h an der Erde vorbeifliegen.

Asteroid 7482 (1994 PC1): Letzte Erdannäherung vor 89 Jahren

Der Asteroid 7482 (1994 PC1) wurde 1994 vom Astronomen Robert McNaught am Siding Spring Observatory in Australien entdeckt. Die letzte Annäherung von 7482 (1994 PC1) an die Erde erfolgte vor 89 Jahren, am 17. Januar 1933, in einer etwas geringeren (aber immer noch sehr sicheren) Entfernung von 1,1 Millionen Kilometern. Es wird erwartet, dass er sich am 18. Januar 2105 in ähnlicher Entfernung von der Erde befindet. (fmg)

