Moderna: Wann der Chef mit der vierten Corona-Impfung rechnet

Berlin Das Boostern in Deutschland läuft auf Hochtouren, andere Länder starten die vierte Impfung. Nun hat sich der Moderna-Chef geäußert.

In Deutschland können sich die Menschen seit mehreren Wochen eine dritte Impfung, eine sogenannte Booster-Impfung, gegen das Coronavirus geben lassen. Jetzt ist bereits eine vierte Impfung im Gespräch.

Seit fast zwei Jahren dauert die Corona-Pandemie mittlerweile an, und von Entspannung kann angesichts von Omikron keine Rede sein - schließlich gilt die Variante als noch ansteckender als Delta. In Deutschland läuft die Booster-Kampagne auf Hochtouren, während einige Länder bereits mit den vierten Corona-Impfungen begonnen haben. Viele Details zur vierten Spritze sind noch unklar. Nun hat sich Stephane Bancel, CEO des US-Pharmakonzerns Moderna, zu einer möglichen vierten Dosis geäußert - und eine Prognose abgegeben.

"Angenommen, dass Omikron eine Beschleunigung in die endemische Phase ist, glaube ich dennoch, dass wir im Herbst 2022 und danach Booster benötigen werden", sagte Bancel am Donnerstag auf einer virtuellen Konferenz von Goldman Sachs, wie Al Jazeera berichtet. Trotz einer möglichen schnell erreichten Immunität vieler Menschen durch die sich rasch ausbreitende Omikron-Variante sei unklar, wie lange der bisherige Schutz anhalte - auch in Anbetracht zukünftiger Mutationen des Virus.

Moderna-Chef rechnet mit Booster-Impfschutz bis zum Frühling

Er gehe nichtsdestotrotz davon aus, dass im Januar 2022 oder im letzten Quartal des Jahres 2021 verabreichte Auffrischungsimpfungen in der nördlichen Hemisphäre bis zum Frühling schützen würden, erklärte Bancel weiter.

Moderna hat bereits Ende November mit der Anpassung seines mRNA-Impfstoffes speziell gegen die Omikron-Variante begonnen - kurze Zeit, nachdem die erstmals in Südafrika festgestellte Variante bekannt wurde. "Wir haben multivalente Kandidaten, die schon auf frühere Varianten wie Beta oder Delta optimiert wurden und die bereits in der klinischen Prüfung sind", sagte Deutschland-Geschäftsführer Gerald Wiegand der Deutschen-Presse-Agentur. "Da sind bereits Daten zusammengekommen."

Auch Biontech und Astrazeneca arbeiten bereits seit einigen Wochen an angepassten Impfstoffen gegen Omikron.

