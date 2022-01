Biontech: Große Panne bei Corona-Impfung - Weitere Fälle bekannt

In Bayern wurden in einem Impfzentrum abgelaufene Biontech-Dosen verimpft

Nun werden weitere Fälle bekannt: In einem weiteren Impfzentrum ist es zu der Panne gekommen

Welche Folgen hat das? Dazu hat das Paul-Ehrlich-Institut Empfehlungen herausgegeben

Es ist eine Impfpanne, die bundesweit Schlagzeilen macht: In Deutschland haben fast 4000 Menschen eine abgelaufene Corona-Impfung erhalten.

In Oberbayern wurden Anfang des Jahres rund 1800 Menschen mit Biontech-Dosen geimpft, deren Verfallsdatum überschritten war. In Köln wurden rund um den Jahreswechsel fast 2000 abgelaufene Moderna-Dosen verabreicht. Die zuständigen Gesundheitsministerien sprechen in beiden Fällen von menschlichem Versagen, das zur Impfpanne geführt hat.

Biontech-Impfung: Weitere abgelaufene Dosen verimpft

Wie am Donnerstag bekannt wurde, gab es eine ähnliche Panne auch in einem weiteren Impfzentrum. In einem Impfzentrum in Ingolstadt ist ebenfalls versehentlich abgelaufener Impfstoff verwendet worden. In 201 Fällen wurde demnach vergangene Woche (4. und 5. Januar) der Biontech-Impfstoff verimpft, dessen Haltbarkeitsdatum ein bis zwei Tage (am 3. Januar) abgelaufen war, wie die Stadt Ingolstadt mitteilte.

Mitarbeitende der Außenstelle Unsernherrn des Impfzentrums Ingolstadt hätten das Ablaufdatum der Charge übersehen, als sie den Impfstoff aus der Kühlung genommen hatten, erklärte ein Stadtsprecher.

Obwohl das Haltbarkeitsdatum der Impfstoffdosen in beiden Fällen nur wenige Tage überschritten war, haben die Vorfälle dennoch Konsequenzen.

Tausende Menschen haben bereits abgelaufenen Impfstoff erhalten. Die Vorfälle haben Konsequenzen. Foto: Gregor Fischer / dpa

Abgelaufene Impfdosen: Keine gesundheitliche Gefahr

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), das die Sicherheit von Impfstoffen in Deutschland überwacht, teilt mit, dass von abgelaufenen Impfstoffen zwar keine gesundheitliche Gefahr ausgeht. Die Experten können jedoch nicht ausschließen, dass beim Impfstoff, der abweichend von den vorgeschriebenen Lagerbedingungen aufbewahrt wurde „gewisse Einbußen hinsichtlich der Wirksamkeit“ auftreten. Das Institut gehe jedoch ausdrücklich nicht von einem Komplettverlust des Wirkstoffs aus.

Weil es bereits Tausende Betroffene gibt, hat das PEI nun bei Fällen von Impfungen mit verfallenem Vakzin eine Empfehlung gegeben.

Manche Betroffene müssen zum vierten Mal geimpft werden

In Fällen von Erstimpfungen mit verfallenen Vakzinen soll eine Zweitimpfung die Wirksamkeitseinbußen ausgleichen. Wer mit falsch gelagertem Impfstoff zum zweiten Mal injiziert wurde, sollte nach drei Monaten mit einer Drittimpfung geboostert werden.

Wer dagegen seine Boosterimpfung mit dem verfallenen Impfstoff erhalten habe, sollte bereits ein viertes Mal geimpft werden – frühestens vier Wochen und spätestens drei Monaten nach der dritten Impfung.

Die Stadt Köln hat den Betroffenen bereits weitere Impfangebote in Aussicht gestellt. „Wir werden die Betroffenen zeitnah anschreiben und ihnen ein kurzfristiges Impfangebot mit den jeweils empfohlenen Zeitfenstern machen“, hieß es in einer Mitteilung. In Oberbayern können Betroffene kostenlos ihre Antikörper bestimmen lassen und sich gegebenenfalls erneut impfen lassen.

Das bayerische Gesundheitsministerium teilte unterdessen mit, dass bayernweit ein weiterer ähnlicher Fall bekannt geworden ist. Details nannte das Ministerium aber nicht. Zuständig für das betroffene Impfzentrum sei ebenfalls die Regierung von Oberbayern.

