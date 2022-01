Corona: Wie Impfgegner argumentieren – und wie Sie das entkräften

Verschwörungsmythen Corona: Wie Impfgegner argumentieren und was dagegen hilft

Noch immer sind in Deutschland viele Menschen nicht geimpft. Jede Woche gehen Tausende auf die Straße und demonstrieren gegen eine Impfpflicht, darunter auch Verschwörungsideologen und extreme Rechte. In den sozialen Netzwerken verbreiten die Corona-Leugner falsche Informationen über die Corona-Schutzimpfung. Im Visier vor allem: der neue mRNA-Impfstoff von BioNTech und Moderna.

Ein großer Teil der Ungeimpften in Deutschland will sich gar nicht überzeugen lassen, das zeigen Umfragen unter Impfgegnern. Sich nicht impfen zu lassen, ist dort vielmehr Teil einer politischen Querdenker-Haltung.

Und doch gibt es auch Menschen mit Ängsten und Bedenken, die zögern, sich impfen zu lassen. Oftmals streiten Familie und Freunde über die Wirkung und Folgen von Impfungen. Hier fordern etwa die Kommunen eine bessere Information über die Impfungen, zum Beispiel durch Aufklärungskampagnen.

Was sind die Argumente der Impfgegner – und wie kann man ihnen begegnen? Unsere Redaktion führt die zentralen Thesen an und sagt, was da dran ist.

Corona-Impfstoff: Schnelle Produktion und wenig Sicherheit?

Argument 1: Die Corona-Impfstoffe wurden schnell produziert und vor der Zulassung nur unzureichend auf mögliche Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen überprüft.

Bewertung: Das trifft so nicht zu. Innerhalb der EU kontrolliert die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Herstellung der Impfstoffe durch die Firmen. Die EU-Kommission muss das Mittel am Ende zudem freigeben. Alle in der EU verwendeten Impfstoffe von BioNTech über Moderna und AstraZeneca haben eine „bedingte Zulassung“ – das macht weitere Studien zu möglichen Nebenwirkungen und gesundheitlichen Folgen durch die Hersteller notwendig.

In Deutschland überwacht das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) für den Bund mögliche Folgen einer Impfung. So fiel auch erst nach der Zulassung auf, dass bestimmte Corona-Impfstoffe in sehr wenigen Fällen etwa Hirnvenenthrombosen verursachen können. Daraufhin wurden die Impf-Verordnungen angepasst.

Die Kontrollbehörden sind sich beim Corona-Impfstoff einig: Der Schutz überwiegt deutlich gegenüber den Risiken. Schwere Impfschäden treten laut Bundesgesundheitsministerium bei einer von 5000 Personen auf. Laut dem Bericht des Paul-Ehrlich-Instituts wurden bis Ende November 2021 fast 125 Millionen Dosen Corona-Impfstoff verabreicht. Die Melderate von Nebenwirkungen oder Impfschäden lag bei 1,6 Meldungen pro 1000 Impfdosen, für schwerwiegende Reaktionen demnach bei 0,2 pro 1000 Impfungen.

Die enormen Gefahren durch die Pandemie mit Millionen Toten weltweit machen ein schnelles Handeln notwendig. Zulassungsverfahren wurden gebündelt, konnten so schneller vollzogen werden. Bisher wurde der Impfstoff millionenfach gespritzt – die Nebenwirkungen und gesundheitlichen Schäden sind gering. Gerade aufgrund der hohen Aufmerksamkeit auf das Thema Covid-19 sagen manche Fachleute sogar: Kaum ein Impfstoff wird so stark kontrolliert.

Spätfolgen durch Corona-Impfung?

Argument 2: Die Corona-Impfstoffe könnten gravierende Spätfolgen haben, von denen wir heute noch nichts wissen.

Bewertung: Das ist möglich, aber laut Fachleuten nicht sehr wahrscheinlich. Bei neuen Arzneimitteln lässt sich nie ganz ausschließen, dass zehn oder zwanzig Jahre nach der Verabreichung Gesundheitsschäden auftauchen. In der Regel treten Nebenwirkungen und gesundheitliche Schäden in der ersten Zeit nach der Impfung auf, meist in den Tagen danach.

Die vermeintlichen Argumente der Impfgegner und Coronaleugner können verwirrend sein. Wir klären auf. Foto: Fabian Sommer/dpa

Zudem gilt: An der mRNA-Technik, die etwa den Impfstoffen von BioNTech und Moderna zugrunde liegt, wird seit Jahrzehnten geforscht. Späte Folgen und auch langzeitliche Schäden der Gesundheit sehen Fachleute vielmehr durch eine Corona-Infektion ohne Impfschutz. Stichwort: Long-Covid.

Die Corona-Impfung führt zu Unfruchtbarkeit?

Argument 3: Die Corona-Impfung macht unfruchtbar.

Bewertung: Falsch. Das ist ein Topos, der gezielt durch Ideologen der Corona-Leugner-Szene gestreut wird. Studien etwa aus Israel zeigen keine Folgen der Impfung für Frauen, die einen Kinderwunsch haben. Dort wurden Daten von 36 Paaren ausgewertet, die in der Behandlung für eine künstliche Befruchtung waren und sich in dieser Zeit impfen ließen. Ergebnis: Auf die Produktion von Eizellen oder Spermien hatte die Impfung keine Auswirkung.

Alle Corona-Impfstoffe sind zudem für Schwangere zugelassen und werden sogar von den Instituten des Bundes dringend empfohlen, denn Ärztinnen und Ärzte beobachten bei ungeimpften schwangeren Frauen nicht selten schwere Krankheitsverläufe. Ohnehin gilt: Die Impfstoffe wurden auch an Risikopatienten getestet. Jeder Todesfall im möglichen Zusammenhang mit einer Impfung wird von den Behörden untersucht.

Verändert die Impfung unsere DNA?

Argument 4: Der Impfstoff könnte das Erbgut der Menschen verändern.

Bewertung: Falsch. Auch das ist vor allem ein bewusst gestreutes Gerücht, um die Legitimität der Impfstoffe und deren Hersteller anzugreifen. Auch medizintechnisch schließen Fachleute das aus, denn der Wirkstoff der Impfung etwa mit BioNTech gelangt gar nicht dortin, wo das Erbgut eines Menschen sitzt: im Zellkern, dort, wo unsere DNA liegt.

Der mRNA-Impfstoff dringt jedoch nur ins Zellplasma vor. Zudem ist eine chemische Verbindung von RNA und DNA laut Fachleuten nicht möglich. Beim Bundesgesundheitsministerium heißt es auch zu anderen Impfstoff-Arten: „Vektor-Impfstoffe kommen zwar bis in den Zellkern und sie enthalten auch DNA, aber diese kann sich nicht mit unserem Erbgut verbinden.“

Bringt die Impfung nichts?

Argument 5: Eine Impfung bringt nichts, denn ich stecke mich ohnehin mit Corona an.

Bewertung: Es stimmt zwar, dass eine Ansteckung mit dem Corona-Virus wahrscheinlich ist. Die neue Omikron-Variante ist hochansteckend. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet damit, dass sich jeder zweite Europäer infiziert.

Betroffen sind laut Fachleuten vor allem Ungeimpfte. Studien in Ländern wie Großbritannien, wo Omikron als erstes massiv auftauchte, zeigen aber auch, dass selbst die Booster-Impfung bei Omikron in der Wirksamkeit nach zehn Wochen um 15 bis 25 Prozent sinkt. Auch dreifach Geimpfte stecken sich an.

Impfgegner – galten lange nur als „Spinner“. Doch in der Pandemie nutzen sie ihre Machtposition Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nur: Der Verlauf der Krankheit ist bei allen Virusvarianten milder. Das zeigen Statistiken der Intensivstationen, wo gemessen am Anteil in der Bevölkerung vor allem ungeimpfte und vorerkrankte Corona-Patienten liegen.

Steckt eine profitorientierte Pharma-Lobby hinter Corona?

Argument 6: Hinter der Corona-Impfung steckt eine profitorientierte Pharma-Lobby.

Bewertung: Es stimmt, dass Pharmaunternehmen mit dem Impfstoff Geld verdienen. Das vor der Pandemie abseits der Branche kaum bekannte Mainzer Unternehmen BioNTech ist nun ein weltweit agierendes Unternehmen, kooperiert mit dem US-Pharmakonzern Pfizer. Die Gründer, Ugur Sahin und Özlem Türeci, sind nun Multimillionäre. Doch ihr eigentliches Ziel der Forschung war nie ein Impfstoff gegen Corona. Schon lange vor der Pandemie forschten die beiden deutschen Mediziner an dem mRNA-Wirkstoff. Ihr Ziel: der Fortschritt im Kampf gegen Krebs.

Klar ist: Hohe Investitionen sind notwendig, denn Erforschung und Produktion von Impfstoffen sind teuer. Dafür braucht es große Unternehmen mit Kapital. Auch der Staat fördert seit Beginn der Pandemie Corona-Impfstoff-Hersteller.

Immer wieder taucht auch der IT-Milliardär Bill Gates als angeblicher „Strippenzieher“ hinter den Corona-Impfungen auf. Das ist ein bewusst gestreuter Mythos, der Verschwörungsideologen Zulauf bringen und Personen wie Gates diskreditieren soll. Gates übte scharfe Kritik an der Corona-Politik der früheren Trump-Administration – er geriet ins Visier der radikalen Trump-Fans.

Im Jahr 2000 gründete Gates mit seiner Frau Melinda die weltweit budgetreichste Stiftung, die sich für den Kampf gegen Infektionskrankheiten in der Welt einsetzt. Dabei geht es auch um die Entwicklung von Impfstoffen. Doch die Stiftung selbst verkauft keine Impfstoffe und verdient auch nicht am Vertrieb der Vakzine.

Und was ist mit den Mikrochips?

Argument 7: Mit dem Impfstoff werden Mikrochips bei den Menschen implantiert, um sie zu kontrollieren.

Bewertung: Nein.

