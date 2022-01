Unfall A45: Zapfsäule explodiert in Tankstelle - Zwei Tote

Brenndes Fahrzeug an einer Raststätte an der A45 in Hessen: Zeugen beobachteten Explosion.

Bei einem Brand an einer Raststätte an der Autobahn 45 sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Zuvor soll es an der Anlange Langen-Bergheim Ost in Hessen laut Zeugenaussagen im Tankstellenbereich zu einer kleinen Explosion gekommen sein, wie die Polizei Südosthessen in Offenbach mitteilte. Demnach standen zwei Pkw bei den Zapfsäulen. Beide Fahrzeuge seien erheblich beschädigt worden.

Wie "Bild" berichtet, sei ein Auto in die Tankstelle gefahren, woraufhin sich die Explosion der Zapfsäule ereignete.

In einem der Wagen fanden die Einsatzkräfte einen Toten, ein zweiter toter Mensch lag demnach in unmittelbarer Nähe. Neben der Tankstelle wurde auch das angrenzende Restaurant in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer war den Angaben zufolge nach gut 45 Minuten gelöscht.

Ein ausgebranntes Auto steht auf einer Raststätte an der A-45 bei Langen-Bergheim. Foto: Boris Roessler/dpa

Brand an der Raststätte: Kriminalpolizei ermittelt

Zunächst war völlig unklar, wie es zu dem Brand an der Raststätte bei Hammersbach kam. Erste Erkenntnisse wiesen darauf hin, dass das Feuer von einem Fahrzeug ausgegangen sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Identität der Toten war zunächst offen.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Hanau ermitteln nun den genauen Hergang und mögliche Hintergründe des Vorfalls. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. (fmg/dpa/AFP)

