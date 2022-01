Corona: Vierte Biontech-Impfung schützt nicht ausreichend ++ Lauterbach warnt

Die vierte Corona-Impfung schützt laut einer Studie aus Israel nicht ausreichend gegen Omikron

Berlin. Die Zahl der Corona -Neuinfektionen steigt weiter an. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine Inzidenz von 528,2 – ein neuer Rekordwert. Ein Weg aus der Pandemie ist für viele die Corona-Impfpflicht. Doch ob diese kommen wird, wird sich erst zeigen.

Karl Lauterbach sieht in der Corona-Pandemie keinen Grund zur Entwarnung. "Ich warne davor, Omikron zu unterschätzen", sagte der Gesundheitsminister am Montag bei einer Pressekonferenz mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Schwerin. Der größte Teil der für die Intensiv-Versorgung von Corona-Patienten bereitstehenden Betten sei bereits ausgelastet, mit Patientinnen und Patienten, die sich mit der Delta-Variante infiziert hätten.







Corona-News von Montag, 17. Januar 2022 – Israelische Studie: Vierte Impfung nicht ausreichend

20.38 Uhr: Eine vierte Corona-Impfung schützt laut einer israelischen Studie nicht ausreichend gegen die Omikron-Variante. Man beobachte auch bei vierfach Geimpften Ansteckungen, sagte Professor Gili Regev vom Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv. Zwei Wochen nach einer vierten Dosis des Präparats von Biontech/Pfizer sei zwar ein "schöner Anstieg" der Antikörper zu beobachten.

Deren Zahl liege sogar etwas über dem Wert nach der dritten Impfung. "Aber für Omikron ist dieser schöne Wert nicht genug." Regev betonte, es handele sich um Zwischenergebnisse der Studie, sie wollte daher auch keine genaueren Zahlen nennen.

Eine Spritze mit einem Corona-Impfstoff wird aufgezogen. Foto: dpa

Rund 150 Teilnehmer der Studie hatten vor zwei Wochen eine vierte Dosis des Vakzins von Biontech-Pfizer erhalten. Vor einer Woche erhielten dann 120 weitere Teilnehmer nach drei Dosen Biontech/Pfizer eine vierte Impfung mit Moderna.

Es sei weltweit der erste Versuch mit einer vierten Impfung mit kombinierten Vakzinen, sagte Regev. Die Ergebnisse beider Gruppen nach einer Woche seien sehr ähnlich. "Wir sehen keinen erheblichen Unterschied."

Handball-Nationalmannschaft: Fünf weitere Spieler positiv

20.34 Uhr: Vor dem abschließenden Vorrundenspiel der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft gegen Polen sind fünf weitere Spieler positiv getestet worden. Damit fallen insgesamt sieben Akteure für die Partie an diesem Dienstag aus.

Proteste in Sachsen gegen Corona-Leugner

20.23 Uhr: In mehreren sächsischen Städten sind Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Corona-Leugner, Impfgegner und Verschwörungsideologen zu protestieren. In Leipzig versammelten sich unter dem Motto "Haltung zeigen" zwischen 400 und 500 Menschen auf dem zentralen Augustusplatz, darunter auch Pflegekräfte und Medizinstudierende. Sie warben für ein Miteinander und solidarisierten sich unter anderem mit den Dresdner Medizinstudenten, die sich am Donnerstag symbolisch um die dortige Uniklinik gestellt hatten. Wegen zu hoher Teilnehmerzahlen waren sie mit einer Ordnungsstrafe belegt worden. Auch in Chemnitz, Dresden und Zwickau gab es Demonstrationen gegen die anhaltenden Proteste gegen die Corona-Politik.

Die rechtsextreme Kleinstpartei "Freie Sachsen" hatte an mehr als 150 Orten im Freistaat zu Protesten aufgerufen. Hunderte Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen und Impfgegner waren erneut auf der Straße. Unter anderem in der Bautzener Innenstadt versammelten sich nach Polizeiangaben rund 650 Menschen. Unter ihnen waren auch Pflegekräfte, die gegen eine berufsbezogene Impfpflicht protestierten. In Freiberg kamen laut Beobachtern bis zu 1000 Corona-Gegner zusammen.

