Biontech: Vierte Impfung sorgt für Frust – "Enttäuschende Ergebnisse"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt sich dafür ein, dass zur Erfüllung der geplanten Impfpflicht drei Corona-Impfungen vorgeschrieben werden. Derart Geimpfte seien "gegen alle Corona-Varianten - zumindest vor schwerer Krankheit und Tod - geschützt", sagte er in einem Interview.

Lauterbach will drei Dosen für Erfüllung von Impfpflicht

Lauterbach will drei Dosen für Erfüllung von Impfpflicht

Selbst eine vierte Schutzimpfung gegen das Coronavirus sei gegen die Omikron-Variante wirkungslos, so das Fazit einer neuen Studie aus Israel. So seien auch bei Vierfach-Geimpften Ansteckungen beobachtet worden, sagte Professor Gili Regev vom Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv am Montag.

Zwar sei laut Regev zwei Wochen nach Verabreichung einer vierten Biontech-Dosis ein "schöner Anstieg" der Antikörper zu beobachten gewesen – allerdings sei dieser Anstieg nicht hoch genug, um eine Omikron-Infektion zu verhindern: "Für Omikron ist dieser schöne Wert nicht genug." Und das, obwohl der Antikörperanstieg nach der vierten Impfung höher als bei der ersten Booster-Impfung ausgefallen sei.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da es sich bisher nur um Zwischenergebnisse der Studie handle, wollte Regev die Zahlen im Detail nicht preisgeben.

Corona: Biontech oder Moderna wirksamer?

Im Rahmen der Studie wurden rund 150 Teilnehmenden eine vierte Impfdosis von Biontech-Pfizer verabreicht. Parallel wurden vor einer Woche weitere 120 Teilnehmende nach drei Biontech-Dosen mit einer Dosis des Moderna-Vakzins geimpft. Laut Regev sei es der weltweit erste Versuch einer vierten Impfung mit kombinierten Vakzinen. Die Ergebnisse würden sich allerdings ähneln: "Wir sehen keinen erheblichen Unterschied."

Das Fazit der Professorin: "Die Entscheidung, Immungeschwächten in Israel die vierte Dosis zu geben, könnte zwar einen kleinen Vorteil verleihen, aber vermutlich nicht genug, um sie der ganzen Bevölkerung zu geben. Wenn jemand eine persönliche Gefährdung hat, dann sollte man besser jetzt impfen, wenn nicht, dann vielleicht besser abwarten."

Abgesehen von Risikogruppen können sich in Israel auch Über-60-Jährige und medizinisches Personal eine vierte Impfdosis abholen. Aktuell sind dort mehr als 537.000 Menschen bereits zum vierten Mal geimpft.

Lauterbach mahnt: Booster-Impfung nicht vernachlässigen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach informiert auf Twitter ebenfalls über "enttäuschende Ergebnisse". Dennoch betont der SPD-Politiker die Wichtigkeit von Auffrischungsimpfungen: "Trotzdem gilt: Booster verhindert schwere Krankheit." (day/afp/dpa)

Einzige Studie zu 4. Dosis BionTech/Moderna weltweit läuft in Israel und zeigt bisher enttäuschende Ergebnisse: Trotz 4. Dosis infizieren sich viele mit Omicron. Omicron Vakzine jetzt dringend gebraucht. Trotzdem gilt: Booster verhindert schwere Krankheit https://t.co/rvh9biy4q2 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 18, 2022

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de