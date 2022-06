Corona-Test: CT-Wert beim PCR-Test – Was sagt er aus? Werte in der Tabelle

Berlin Bei einem PCR-Test ist der CT-Wert Teil des Ergebnisses. Wir erklären, was die umstrittene Kennzahl über eine Corona-Infektion aussagt.

Der CT-Wert gibt bei PCR-Test an, wie ansteckend ein Infizierter ist. Allerdings gibt es bei der Messung des Wertes Anfälligkeiten für Fehldiagnosen.

Bei einem PCR-Test wird in der Regel auch der sogenannte CT-Wert ermittelt

Er sagt aus, wie hoch die Viruslast bei einer mit Corona infizierten Person ist

Das sollten Sie über den Wert wissen

Teilweise scheint es in Deutschland derzeit so, als sei die Corona-Pandemie vorüber: Veranstaltungen können wieder ohne größere Einschränkungen stattfinden, Masken werden – mit Ausnahme öffentlicher Verkehrsmittel – nur noch freiwillig getragen. Und auch in den Krankenhäusern ist die Lage aktuell entspannt.

Wer sich trotzdem infiziert – und das sind in Deutschland aktuell noch immer mehrere zehntausend Personen täglich – weist das meist über einen PCR-Test nach. Die Tests gelten als eine der stärksten Waffen im Kampf gegen das Coronavirus. Denn im Gegensatz zu Schnelltests werden PCR-Tests im Labor ausgewertet und sind deshalb genauer.

Gerade mit Blick auf die Omikron-Variante können die Tests allerdings fast schon zu genau sein. Denn auch wenn eine getestete Person positiv getestet wird, heißt das nicht zwingend, das sie auch ansteckend ist. Denn dafür ist ein anderer Faktor entscheidend: Die Viruslast, die über den sogenannten CT-Wert bestimmt wird.

PCR-Test: Was ist der CT-Wert?

Der Grund dafür liegt in der Funktionsweise der PCR-Tests. Dabei wird der Abstrich der Testperson auf bestimmte Abschnitte des viralen Erbguts getestet – die sogenannte RNA. Im Labor wird das im Rachen oder in der Nase gewonnene Material vermehrt. Und da kommt der CT-Wert ins Spiel. Die wichtigsten Fakten:

"CT" steht für "Cycle-Threshold".

Der Wert zeigt an, wie viele Vermehrungszyklen eine Probe benötigt, bis Virus-RNA nachweisbar ist.

Daraus kann abgeleitet werden, wie hoch die Viruslast ist.

Ein höherer CT-Wert weist also auf eine geringere Viruskonzentration hin.

CT-Wert: Darum gibt es Kritik an seiner Aussagekraft

Nach den Vorgaben des Robert Koch-Instituts können CT-Werte wie folgt interpretiert werden:

CT-Wert Viruslast unter 30 hohe Viruslast über 30 geringe Viruslast über 35 sehr geringe Viruslast

Ein hoher CT-Wert heißt allerdings nicht zwingend, dass eine infizierte Person nicht ansteckend ist. Denn der Wert ist nicht bei jedem Test gleich aussagekräftig. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Einerseits läuft jeder Test anders ab. Abhängig davon, ob ein Rachen- oder Nasenabstrich gemacht wurde oder welche Abstrichmenge genommen wurde, kann der CT-Wert unterschiedlich hoch sein.

Außerdem werden PCR-Tests von unterschiedlichen Herstellern produziert. Deshalb kann ihr Ergebnis von Test zu Test variieren. Abhängig ist das Ergebnis außerdem vom Zeitpunkt, zu dem der Test während einer Infektion mit dem Coronavirus gemacht wurde. Hat sich jemand gerade frisch infiziert, kann es sein, dass die Person eine geringe Viruslast hat – ein paar Tage später allerdings schon ansteckend ist.

CT-Wert: RKI nutzt ihn als Kriterium

Expertinnen und Experten halten den CT-Wert deshalb für einen schlechten Richtwert, um zu bewerten, ob eine Person ansteckend ist. Das RKI setzt bei Beschäftigten im Gesundheitswesen sowie in Alten- und Pflegeeinrichtungen trotzdem auf den Wert. Sie dürfen ihre Arbeit nach einer Corona-Infektion erst wieder aufnehmen, wenn ihr CT-Wert über 30 liegt.

Allerdings: "Das Ganze ist nur ein Richtwert, auf keinen Fall als tatsächliche Grenze zu verstehen, bei der man sagen kann, der Patient ist definitiv nicht mehr ansteckend", erklärte Martin Stürmer vom Labor für Interdisziplinäre Medizin dem Bayerischen Rundfunk. "Das muss man sehr vorsichtig kommunizieren und kann diesen Wert nicht als Goldstandard herausgeben".

