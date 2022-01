Meat Loaf: Rockstar stirbt mit 74 - Unklarheit um Todesursache

Der Rock-Sänger Meat Loaf ist tot

Er starb am Donnerstag im Alter von 74 Jahren

Angaben zur Todesursache gibt es bisher nicht

Die Musikwelt trauert um einen großen Star: Rock-Sänger Meat Loaf ist tot. Das bestätigte der Agent des Grammy-Preisträgers gegenüber "Deadline". So soll Marvin Lee Aday, wie der Entertainer bürgerlich hieß, am Donnerstagabend im Alter von 74 Jahren gestorben sein.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dem Bericht zufolge konnten sich Familie und Freunde noch von dem US-Amerikaner verabschieden. Meat Loafs Frau Deborah soll bis zum letzten Atemzug an seiner Seite gewesen sein. Zur Todesursache äußerte sich der Agent nicht. Auch interessant: Hardy Krüger: Letzte Reise des Weltenbummlers

In einem Post auf Meat Loafs offizieller Facebook-Seite heißt es außerdem: "Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat und wir wissen all die Liebe und Unterstützung wirklich zu schätzen, während wir uns durch diese Zeit der Trauer bewegen, in der wir einen so inspirierenden Künstler und schönen Mann verloren haben."

Meat Loaf: Die Ausnahmekarriere des Künstlers

Das Album "Bat Out of Hell" gehört zu den 35 meistverkauften Alben in der US-Geschichte und wurde laut RIAA 14 Millionen Mal verkauft. Seine Singles "Two of Three Ain’t Bad" und "Paradise by the Dashboard Light" – wurden beide 2018 mit Platin ausgezeichnet.

Auch mit der Verkörperung von Eddie in der "Rocky Horror Picture Show" machte sich der Verstorbene einen großen Namen. (day)

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Diese Prominenten sind 2022 gestorben Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Berühmt wurde er auch mit der "Rocky Horror Picture Show2: Foto: Patrick Seeger/dpa

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Hardy Krüger ist im Alter von 93 Jahren in Kalifornien gestorben. Der Deutsche wurde in den 50er- und 60er-Jahren mit Filmen wie "Hatari!" weltbekannt. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Der EU-Parlamentspräsident David Sassoli verstarb am 11. Januar während eines Aufenthalts in einem Krankenhaus in Italien. Der Politiker wurde 65 Jahre alt. Foto: Imago/ Future Image (Via Canva)

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Alfons "Ali" Mitgutsch starb am 10. Januar in München. Der Erfinder der Wimmelbücher begeisterte Kinder seit 50 Jahren mit seinen fantasievollen Bildern. Mitgutsch wurde 86 Jahre alt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Bob Saget starb am 9. Januar, in einem Hotel in Orlando, Florida. Saget kam mit "Full House" zu Weltruhm und lieh unter anderem dem Erzähler Ted aus "How I Met Your Mother" seine Stimme. Saget wurde 65 Jahre alt. Foto: Michael Loccisano/Getty Images



Diese Prominenten sind 2022 gestorben Der Schauspieler Sidney Poitier ist am 7. Januar im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war der erste Afroamerikaner, der mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Foto: Paul Buck/EPA/dpa

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Am 18. Januar starb die Mode-Ikone André Leon Talley. Als langjähriger Kreativdirektor der "Vogue" prägte er die Fashionindustrie und setzte sich gegen Rassismus ein. Foto: Craig Barritt/Getty Images for Johnson & Johnson

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de