Corona-Pandemie: Sieben-Tage-Inzidenz erreicht neuen Höchstwert

Fr, 21.01.2022, 11.33 Uhr

Der Inzidenzwert und die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland haben die nächsten Höchstwerte erreicht: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland nun mit rund 706 an.