Spotify: Streamingdienst wird zur Plattform für Corona-Leugner und Rechtsextreme

Neil Young hat eine Diskussion über die Inhalte, die bei Spotify verbreitet werden, angestoßen

Auf der Streaming-Plattform können Rechtsextreme und Corona-Leugner bisweilen unbehelligt ihre Inhalte verbreiten

Welche Verantwortung trägt der Streamingdienst?

Es ist ein Einzelfall der Spotify aktuell in die Schlagzeilen bringt: Nach Vorwürfen von Folkrock-Star Neil Young hat der Musik-Streamingdienst Spotify den Katalog des Kanadiers vorerst aus dem Programm genommen. Young hatte Spotify zuvor vor die Wahl gestellt, bestimmte Inhalte, die auf der Plattform zugelassen und weiterverbreitet werden, oder sein eigenes Werk zu entfernen. Der Musiker wirft dem schwedischen Unternehmen vor, etwa in Podcasts Falschinformationen über Corona-Impfstoffe zu verbreiten.

Konkret geht es dabei um den Podcast des US-Amerikaners Joe Rogan. Er ist erklärter Corona-Leugner und Impfgegner. Seine Sendung gehört derzeit zu den am meisten abgerufenen bei Spotify. Ungefähr elf Millionen Menschen lauschen jeder einzelnen Folge. 2020 hatte sich Spotify die Exklusivrechte für Rogans Podcast gesichert, laut Spekulationen für rund 100 Millionen Dollar.

Spotify: Vor Neil Young protestierten schon Wissenschaftler gegen Joe Rogans Podcast

Young hatte auf seiner Internetseite geschrieben, er hoffe, dass andere Künstler und Plattenlabel seinem Beispiel folgen würden, um die Verbreitung "lebensbedrohlicher Fehlinformationen" über das Coronavirus zu stoppen. Zuvor hatte sich schon eine Gruppe von 270 Wissenschaftlern in einem offenen Brief an Spotify gewandt und ein Vorgehen gegen Rogans Podcast gefordert.

Mehrere Stars unterstützten Young. "Neil Young hat recht", schrieb der deutsche Comedian Jan Böhmermann bei Twitter, der selbst gemeinsam mit dem Musiker und Entertainer Olli Schulz einen exklusiven Spotify-Podcast produziert. "Das macht mich stolz auf ihn", kommentierte Musik-Kollege David Crosby.

Diskussion um Corona-Leugner auf Spotify: Das Problem ist viel größer

Rock-Legende Young mag sich an einem bestimmten Podcaster aufhängen – doch das Problem ist viel größer. Joe Rogan mag die größte Reichweite haben, aber fragwürdige Inhalte zur Corona-Pandemie oder gar rechtsextreme Inhalte findet man bei dem Streamingdienst zuhauf.

Die Partei "Ein Prozent" etwa veröffentlicht bei Spotify ihren Podcast "Lagebesprechung". Die Gruppierung steht der rechtsextremen Identitären Bewegung nahe und wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Als Gesprächs-Gäste waren unter anderem der rechtsextreme Chef der Thüringer AfD, Björn Höcke, in der Sendung zu hören oder der ehemalige österreichische FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.

Der Podcast-Host, Arndt Novak, gehört selbst der Burschenschaft "Danubia" an, die ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Inhalt der Gespräche ist meist allerdings zurückhaltender. Ein Sprecher von Spotify bestätigte gegenüber dem Portal "Belltower.News" zwar, dass der Podcast kürzlich überprüft worden wäre. Bislang seien allerdings keine Verstöße gegen die Plattform-Regeln festgestellt worden.

Rechtsextreme, Corona-Leugner und Schwurbler sind auf Spotify vertreten

Und es gibt weitere Podcasts, die rechtsextreme Inhalte oder Falschinformationen und Verschwörungsmythen auf der Streamingplattform verbreiten. Bekannter sind unter anderem die Sendungen des neurechten "Konflikt Magazin" oder der Podcast "Gib ma Kaffee", der von einem der bekanntesten Mitglieder der Identitären Bewegung in Deutschland moderiert wird: Alexander Kleine, auch "Malenki" genannt, twittert nicht nur Hassbotschaften an Politiker und darüber, dass er bald seinen Job bei der "BRD-GmbH" kündigen wolle. Er berichtet auch aus seinem Alltag in Sachsen: "Wenn du in die Tanke gehst und vom lokalen Telegram-Chat Admin mit 'nimm den Fetzen runter' begrüßt wirst", heißt es in einem Eintrag vom 10. Januar 2022, gefolgt von einem roten Herz-Emoji.

Doch damit nicht genug: Auch Rechtsrock-Bands und Rapper aus demselben Spektrum veröffentlichen ihre Musik auf Spotify, darunter beispielsweise die Hardcore-Gruppe "Green Arrows" aus Italien, die Band "Phönix" und die Neonazi-Musiker "Übermensch". Gibt man "Rechtsrock" in das Suchfeld bei Spotify ein, erscheinen über 25 Playlists, einige mit rechtsextremen Symbolen als Titelbild. Laut Beobachtern der Szene geht Spotify zwar gegen diese Listungen vor – aber eher behäbig. Der Streaming-Konkurrent Deezer greife vergleichsweise schnell ein.

Auch zahlreiche Corona-Leugner verbreiten ihre kruden Inhalte bei Spotify, beispielsweise im Podcast "Corona-Ausschuss" oder "Die dicke fette Coronalüge".

Falschinformationen und Rechtsextremismus: Spotify greift selten ein – oder erst spät

Die Beispiele zeigen das Problem von Spotify: Eine Moderation von Podcast-Inhalten und Musik findet auf der Plattform selten oder gar nicht statt. Sie ist natürlich auch aufwändiger als die Untersuchung von visuellen oder geschriebenen Inhalten, die Falschinformationen oder extremistische Äußerungen transportieren. Einen zwei- bis dreistündigen Podcast anzuhören und auf Richtlinien-Verstöße zu prüfen ist zeit- und damit kostenintensiver, als Tweets oder Bilder überprüfen. Zudem können Podcast-Folgen bei Spotify, anders als Posts in anderen sozialen Netzwerken, nicht von Nutzern gemeldet werden.

Spotify hat, als Plattform mit 365 Millionen aktiven Nutzern, eine soziale Verantwortung für die Inhalte, die auf der Plattform verbreitet werden – wird dieser aber offenbar nicht immer gerecht. Während andere Social-Media-Plattformen, wie Facebook, Twitter oder Youtube, ihre Community-Regeln seit der Beginn der Coronapandemie angepasst haben, um das Verbreiten von Falschinformationen und Verschwörungsmythen einzudämmen, agiert Spotify bisher nur selten. Lesen Sie auch: Rechtsextremismus – Twitter sperrt Konten der "Identitären"

Spotify entfernt Neil Youngs Musik – und stellt sich damit hinter Joe Rogan

Während man auf Instagram das Wort "Corona" nur erwähnen muss, um einen Hinweis auf Webseiten von staatlichen Institutionen zu erhalten, gibt es derartige Ausflaggungen bei Spotify nicht. Im Gegensatz zu den klassischen sozialen Medien gab es in den letzten Jahren wenig Kritik an den Inhalten, die auf der Streamingplattform verfügbar sind. Viele verbinden Spotify vor allem mit Musik – doch mittlerweile sind Podcasts eben auch ein großer Teil des Geschäfts des schwedischen Unternehmens.

"Spotify möchte, dass alle Musik- und Audioinhalte der Welt für unsere Hörer*innen verfügbar sind. Das bringt eine große Verantwortung mit sich, wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit der Hörer*innen und der Freiheit der Creator*innen herzustellen", teilte der Streamingdienst am Mittwoch als Reaktion auf Neil Youngs Protest mit. "Wir bedauern Neils Entscheidung, seine Musik von Spotify zu entfernen, hoffen aber, ihn bald wieder begrüßen zu können."

Das Unternehmen wehrt sich gegen die Auffassung, dass Inhalte nicht geprüft werden würden. Seit Beginn der Pandemie habe man mehr als 20.000 Podcast-Episoden mit Bezug auf Corona aus dem Angebot entfernt. Dass gerade der reichweitenstärkste Podcast Spotifys davon aber nicht betroffen ist, macht viele stutzig. Darüber hinaus sind viele Sendungen, die Falschinformationen oder extremistische Inhalte enthalten, jüngeren und älteren Datums weiter auf der Plattform verfügbar.

Debatte um Inhalte auf Spotify: Kundendienst überlastet?

Die Kritik Youngs scheint nun allerdings zu verfangen. Das Volumen der Beschwerden von Kunden seit seinem Statement offenbar so stark zugenommen, dass Spotify-Kunden derzeit nicht mit dem Kundendienst chatten können. "Wir bekommen gerade sehr viele Kontakte", informiert eine Einblendung. Auch der Wert des Unternehmens leidet: Spotify-Aktien verloren am Mittwoch und Donnerstag zusammengenommen etwa sieben Prozent an Wert.

Well, okay, Spotify. Our long relationship is ending. Off to Apple Music, and thanks for the memories. @Spotify @SpotifyCares pic.twitter.com/lzSU4VL5al — Lee Collins (@tsankawi) January 28, 2022

Konkurrenten des Streamingdiensts nutzen die Situation aus: Apple Music erklärte sich zum "Zuhause von Neil Young". Es sei immer eine gute Idee, Youngs Musik zu hören, twitterte die Musikplattform. Deezer machte Werbung für eine "100-Prozent-Neil-Young-Playlist" und der Dienst Tidal bewarb eine Hilfestellung, mit der Neukunden ihre Playlists aus anderen Diensten importieren können. Youngs Musik trendete wenig später auf der Plattform.

