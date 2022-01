Corona: Können sich Genesene nochmal mit Omikron anstecken?

Berlin Daten zeigen, dass die Möglichkeit einer Reinfektion mit der Omikron-Variante nicht unwahrscheinlich ist. Was bis jetzt bekannt ist.

Als das Robert Koch-Institut (RKI) kürzlich überraschend entschied, dass der Genesenenstatus von Menschen, die bereits einen Corona-Infektion durchgemacht haben, von sechs auf drei Monate verkürzt werden sollte, war die Empörung groß. Die Behörde und das Bundesgesundheitsministerium begründeten die Maßnahme mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit der Omikron-Variante mehrfach infizieren kann.

Erste Daten aus Norwegen scheinen das jetzt zu untermauern. Es könnte wohl tatsächlich ein hohes Risiko einer Reinfektion mit der neuen Variante bestehen. Durch die neue Mutation der Omikron-Variante, BA.2 könne es möglich sein, dass die durch die hohen Infektionszahlen und die Impfungen erlangte Herdenimmunität wieder bedroht sei, erklärte Anders Fomsgaard, Virologe des dänischen Statens Serums Institut am Freitag.

Omikron-Mutation BA.2: Führt bessere Immunflucht zu Reinfektionen?

In Norwegen seien mittlerweile mehrere Fälle bekannt, bei denen Omikron-Genesene sich bereits mit dem neuen Virusstamm infiziert hätten. Formsgaard rechnet damit, dass dies auch Dänemark bevorstehen könnte.

Denn aufgrund verschiedener Veränderungen der Virusstruktur ist Omikron nicht nur deutlich ansteckender als bisherige Varianten des Coronavirus. Es hat offenbar auch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Omikron entgeht leichter den Antikörpern, die nach einer Impfung oder vorausgegangener Infektion gebildet wurden. Virologen sprechen von einer verbesserten Immunflucht (engl.: „immun escape“).

Corona: Ansteckung mit Omikron mehrfach möglich

Die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Infektion ist laut ersten Auswertungen dreimal höher als bei bisherigen Mutationen, berichtet auch das RKI. Formsgaard warnte in einem Interview im dänischen Fernsehen davor, dass die Pandemie-Lage in Dänemark dadurch erneut eskalieren könnte, auch weil die Mutation BA.2 eineinhalb Mal so infektiös sei wie die ursprüngliche Omikron-Variante.

Immer mehr Experten rechnen damit, dass der Schutz durch eine überstandene Infektion daher nicht dauerhaft effektiv ist. Wer bereits mit Corona infiziert war, kann sich höchstwahrscheinlich wieder anstecken – insbesondere mit den Omikron-Varianten.

Das zeigen auch Daten aus Großbritannien. Eine Studie, die Omikron-Fälle zwischen dem 5. und 20. Januar 2022 untersuchte, zeigte, dass zwei Drittel der kürzlich Infizierten bereits zuvor an Covid-19 erkrankt waren.

(bml)

