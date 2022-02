Nachwuchs Wenn Mana an Mama klammert: Schweifäffchen im Kölner Zoo

Große Ohren, schwarzes Fell und noch etwas schüchtern: Im Kölner Zoo ist ein Weißkopfsaki-Baby geboren worden. Der Knirps trägt den Namen Mana und ist am 13. Januar zur Welt gekommen, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.

Er klammere sich an den Bauch seiner Mutter, die mit dem Nachwuchs allerdings über die Köpfe der Besucher springe und klettere.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weißkopfsakis gehören zu den sogenannten Schweifaffen und haben ein auffällig buschiges Fell. Eine ihrer Spezialitäten sind große Sprünge. Manas Mutter Liv und sein Vater Kourou haben im Kölner Zoo bereits zuvor ein Jungtier großgezogen - ebenfalls ein Männchen. Die Schweifaffen sind in Köln in einem Haus untergebracht, in dem sie nicht durch Scheiben oder Gitter von Besuchern getrennt werden.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-962202/2