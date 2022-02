Feuerwehrleute sind an dem brennenden Stadtpalais in Paris im Einsatz.

Brände Großbrand neben Residenz des deutschen Botschafters in Paris

Ein Großbrand ist im Zentrum von Paris in Nachbarschaft der Residenz des deutschen Botschafters ausgebrochen. Es gebe keine Opfer, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend auf Anfrage.

150 Feuerwehrleute seien vor Ort, um den Brand zu löschen. Es werde versucht, die Botschafterresidenz vor den Flammen zu bewahren. Bei dem brennenden Gebäude handele es sich um ein vierstöckiges Stadtpalais, an dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt würden.

Wie das Rathaus des 7. Arrondissements auf Twitter mitteilte, brannte es auf der Rue de Lille und somit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hôtel Beauharnais, das die Residenz des deutschen Botschafters in Paris beherbergt. Die Residenz des Botschafters ist zu unterscheiden von der deutschen Botschaft, die wiederum auf der anderen Seite der Seine liegt. Der Botschafter selbst, Hans-Dieter Lucas, schrieb auf Twitter, Gerüchte über einen Brand in seiner Residenz seien falsch. Das Feuer sei auf einer benachbarten Baustelle ausgebrochen, schrieb er und dankte der Feuerwehr.

Passanten sollten die Gegend um den Brandort meiden, hieß es vonseiten des Rathauses. Die Adresse liegt rund 300 Meter entfernt vom Musée d'Orsay, einem bekannten Kunstmuseum.

Auf Videos, die auf Twitter veröffentlicht wurden, war ein lichterloh brennendes Haus zu sehen, an dessen Fassade ein Baugerüst aufgebaut ist. Laut dem Sender BFMTV war in dem Gebäude früher das Industrieministerium untergebracht.

© dpa-infocom, dpa:220206-99-03863/3