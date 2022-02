Blasenkrebs: Mickie Krause erhält überraschende Diagnose im TV

Berlin. Bei "Showtime of my Life" wollte Mickie Krause öffentlich für Krebsvorsorge werben. Dabei bekam er selbst eine erschreckende Diagnose.

Ist ein Mensch an Krebs erkrankt, so vermehren sich die Zellen ungehemmt, dabei werden gesunde Zellen der Organe verdrängt und die normale Funktion der Organe beeinträchtigt. Durch diese ungehemmte Zellteilung entstehen Tumore.

Mickie Krause ist schwer erkrankt: Bei dem Schlagerstar wurde Blasenkrebs diagnostiziert

Die Diagnose erhielt Krause während einer TV-Sendung

"Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" wird am 15. Februar um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt

Mickie Krause leidet an Blasenkrebs. Das hat der Schlagerstar im Rahmen von Dreharbeiten für die Vox-Sendung "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" erfahren. In dem Format machen sich Promis, darunter auch Oli P. und Schauspieler Jan Sosniok, für Krebsvorsorge stark.

So warb auch Krause mit einem Arztbesuch für die Früherkennung. Völlig unerwartet wurde der 51-Jährige aber von einer erschütternden Diagnose überrumpelt: Er selbst hat Krebs. "Am 6. Januar bekam ich die Diagnose Blasenkrebs. Am 8. stand ich im Finale von 'Showtime of my Life', ich habe gemeinsam mit meinen Mitstreitern performt. Wir haben eine vierminütige Choreografie präsentiert", so der Entertainer bei Vox.

Mickie Krause hat Blasenkrebs. Foto: Sebastian Willnow/ZB/dpa

Mit einer Stripeinlage vor Millionen Zuschauer wollten die Stars deutlich machen, dass das Ausziehen vor Ärzten dagegen halb so wild sei. In Anbetracht seiner Diagnose betont der Musiker im TV-Interview: "Das Schlimmste im Leben ist Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe."

Mickie Krause wurde bereits operiert

Obwohl sein guter Freund an Krebs gestorben sei, lasse sich der Sänger von der Diagnose nicht runterziehen: "Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe, denn wer weiß, was in einem halben Jahr passiert wäre. [...] "Ich komme da raus."

Gegenüber RTL bestätigt der Ballermann-Star, dass er bereits erfolgreich operiert worden sei. "Es wird Ende Februar eine zweite OP geben, eine Nachresektion. Da wird geschaut, ob irgendwo noch etwas versteckt ist und man noch einen Tumor übersehen hat. Und danach beginnt für mich eine Heilungstherapie, die auch über sechs bis acht Wochen geht."

"Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" wird am 15. Februar um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Die Sendung soll auch den Moment zeigen, in dem Mickie Krause von seiner Diagnose erfahren hat. (day)

