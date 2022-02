Cathy Hummels berichtet von Überfall in Thailand

Die Moderatorin Cathy Hummels (34) ist nach eigenen Angaben in Thailand überfallen und ausgeraubt worden. Es gehe ihr "den Umständen entsprechend gut", teilte ihr Management am Mittwoch auf Anfrage mit.

"Sie hat auch bereits Anzeige erstattet und der Täter wird ermittelt." Hummels befand sich zu Dreharbeiten für die RTL-II-Show "Kampf der Realitystars" in der Region Phuket. Sie sei kurz vor der Abfahrt zum Flughafen am vergangenen Samstagabend bei einem Strandspaziergang überfallen worden, bestätigte der Sender.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über den Überfall berichtet. "Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein", sagte Hummels der Zeitung. "Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren."

Sie habe den Mann angeschrien: "Nimm, was du willst und lass mich am Leben." Der Angreifer habe sich dann ihr Handy - alles, was sie dabei gehabt habe - genommen und sei weggelaufen. "Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig."

Sie habe noch Schmerzen, sagte Hummels der "Bild". "Aber das wird schon wieder. Der Schock sitzt allerdings sehr tief. Ich bin dankbar, am Leben zu sein." Nach Angaben von RTL II befindet sich Hummels inzwischen in Dubai, wo sie mit ihrem Sohn Urlaub machen will.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-43064/3