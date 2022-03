Amanda Tenfjord: Die ESC-Kandidatin aus Griechenland im Porträt

Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit.

Ihre Songs schafften es bereits in die norwegischen Top-10-Charts und in eine Netflix-Serie, jetzt soll die 24-jährige Amanda Tenfjord für Griechenland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Turin auftreten.

Die Tochter eines Griechen und einer Norwegerin zog mit ihren Eltern als Kind von Griechenland nach Norwegen. Ihr Heimatort Tenfjord diente als Inspiration für den heutigen Künstlernamen der ESC-Kandidatin.

ESC-Kandidatin Amanda Tenfjord studiert Medizin

Seit Amandas Teilnahme bei der Musikshow "The Stream" im Jahr 2016 trat sie immer wieder in Fernsehsendungen und auf Festivals auf. Zwischenzeitlich unterbach sie ihr Medizinstudium, um sich ganz auf ihre Musikkarriere konzentrieren zu können.

Amanda Tenfjord singt für Griechenland beim ESC 2022 Foto: Instagram Amanda Tenfjord

Seit beginn der Corona-Pandemie hat Amanda ihr Studium wieder aufgenommen und macht zur Zeit ein Praktikum in einem Krankenhaus. Ihr Song "Then I Fell In Love" schaffte es in die norwegischen Top-10-Charts. Das Lied "Troubled Water" wurde als Filmmusik für die Netflix-Serie "Spinning Out" verwendet. Mehr zum Thema: Infos und Termine zum deutschen ESC-Vorentscheid

Musik von ESC-Kandidat Griechenland Amanda Tenfjord

Der Eurovision Song Contest wird nach dem Sieg der italienischen Band Måneskin im Vorjahr im Mai 2022 in Turin stattfinden. Wer für Deutschland antreten wird, soll Anfang März bei einem Vorentscheid festgelegt werden.

