ESC-Vorentscheid: Kandidaten für Deutschland sorgen für Überraschung

Taurin/Berlin Am 4. März entscheidet sich, wer 2022 in Turin für Deutschland beim ESC antritt. Welche Kandidaten zur Auswahl stehen, lesen Sie hier.

Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit.

Während andere Nationen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) am 14. Mai bereits bekannt gegeben haben, macht Deutschland es auch in diesem Jahr wieder spannend. Sechs deutsche Talente kämpfen beim Vorentscheid "Germany 12 Points" um die Teilnahme am ESC-Finale.

Nachdem in den Vorjahren Jurys Entscheidungsgewalt über die Teilnehmenden hatten, liegt es in diesem Jahr wieder an den deutschen ESC-Fans, ihre Favoriten auszuwählen. Dabei wird laut Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast ein "Gesamtpaket" aus Künstlerin oder Künstler und Song gesucht, wie sie im ESC-Podcast mitteilte. Mit ihrer Performance müssen die Kandidaten dann vorab überzeugen, um überhaupt die Chance auf den eigentlich Contest-Titel zu bekommen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch: ESC 2022: Infos und Termine zum deutschen Vorentscheid

ESC: Sechs deutsche Kandidaten kämpfen um Teilnahme

Sechs Talente stachen unter 944 Sängerinnen und Sängern hervor. Die gebürtige Salzburgerin Felicia Lu versucht zum zweiten Mal ihr Glück beim deutschen Vorentscheid. Die 26-Jährige will mit ihrem Song "Anxiety" an den Start gehen. Mit ihrem Lied über Angststörungen bedient sie eine Mischung aus Elektro-, Dark Pop- und Indie-Klängen und erinnert damit nicht nur optisch, sondern auch musikalisch an die US-Sängerin Billie Eilish.

Von "The Voice of Germany" zum Eurovision Song Contest: Eros Atomus Isler hat mit seinen 21 Jahren schon an den verschiedensten Orten der Welt gelebt. Doch sein Herz schlägt für Deutschland und die Musik. Mit seinem Song "Alive" will der Flensburger den Zuschauern nach zwei harten Pandemie-Jahren nur eine Botschaft vermitteln: Es ist toll, am Leben zu sein.

ESC-Vorentscheid: Duo- versus Solo-Performance

Im Teamwork wollen Maël und Jonas an den Start gehen. Für den 26-jährigen Lehramtsstudenten und den 20-jährigen Schüler aus Koblenz stehen Musik, gute Stimmung und der Spaß im Vordergrund. Mit ihrem selbstkomponierten Hit "I Swear To God" wollen Sie Lebensenergie versprühen und ihre Fans mit Pyro-Technik und Gitarrenklängen begeistern.

Die deutsch-britische Sängerin Emily Roberts versprüht internationale Vibes. Die gebürtige Hamburgerin springt mit ihrem Song "Soap" in kein unbekanntes Gewässer. Seit sechs Jahren ist die 28-Jährige offiziell im Musikgeschäft und sorgte mit der Coverversion von "Bitter Sweet Symphony" oder dem Dschungelcamp-2020-Hit "In This Together" bereits in der Vergangenheit für Ohrwürmer.

ESC-Kandidaten: Zwischen Pop und Deutschrap

Malik ist der erste deutsche Künstler, der es schaffte, dass sein Gesicht eine Woche lang auf dem Times Square Billboard in New York gezeigt wurde. Der deutsch-amerikanische Popsänger und Rapper will beim ESC-Vorentscheid mit seinem neuen Titel "Rockstar" antreten. Für ihn klingt Deutschland laut und vielseitig. Das will der Künstler am 4. März live in Berlin beweisen.

Den gebürtigen Sauerländer Nico Suave gibt es nicht ohne sein "Team Liebe" , hinter dem sich NKSN, Buket und EMY verbergen. Ihr Song "Hallo Welt" soll zur deutschen Hymne in Turin werden. Die vier unterschiedlichen Charaktere eint nicht nur die Liebe zur Musik, speziell zum Deutschrap, sondern auch die musikalische Vorerfahrung mit bekannten Künstlern wie Sarah Connor, Adel Tavil oder Mark Forster.

Bereits vor Show-Start im März können Fans für ihre Favoriten abstimmen. Ab dem 28. Februar kann online mitgevotet werden. (lim)

Weitere Infos zum Thema: Eurovision Song Contest 2022: Das ist Moderator Mika

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de