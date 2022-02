Prinz Andrew erzielt in Missbrauchsverfahren Einigung mit Klägerin

Di, 15.02.2022, 19.16 Uhr

Der britische Prinz Andrew hat in dem Missbrauchsverfahren in New York eine außergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Giuffre erzielt. Das gab Giuffres Anwalt David Boies am Dienstag in einem Schreiben an das zuständige New Yorker Bundesgericht bekannt.