Einer der letzten Lufthansa-Flüge nach Kiew startet in München

Einer der letzten Lufthansa-Flüge nach Kiew startet in München

So, 20.02.2022, 16.11 Uhr

Am Flughafen München ist einer der vorerst letzten Lufthansa-Flüge Richtung Kiew gestartet: Wegen der Ukraine-Krise stoppt die Fluggesellschaft vorerst Flüge nach Kiew und Odessa. Viele Flugreisende sind wegen eines befürchteten russischen Einmarschs in die Ukraine in Sorge.