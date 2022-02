Corona-Variante Deltakron: Das ist über die neue Mutation bekannt

Berlin In Großbritannien sind mehrere Corona-Fälle mit einer Kombination aus Omikron und Delta gemeldet worden. Bahnt sich eine neue Welle an?

Die neu entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus hat weltweit Besorgnis ausgelöst. In Deutschland wird bereits über neue Kontaktbeschränkungen diskutiert, um die Verbreitung von Omikron aufzuhalten. Die Videografik erklärt, wie Viren mutieren.

Videografik: So mutieren Viren

Videografik: So mutieren Viren

Corona-Mutation Deltakron: Was über die neue Corona-Variante bekannt ist

Hohe Inzidenzen, aber weniger schwere Verläufe und Todesfälle: In den letzten Wochen hatte man immer mehr das Gefühl, dass die schlimmste Zeit der Pandemie überstanden sei. Doch einen neue Variante des Coronavirus könnte schlimmste Befürchtungen wahr werden lassen: Eine Kombination aus der Delta- und der Omikron-Variante, inoffiziell „Deltakron“ genannt, verbreitet sich aktuell bereits in Großbritannien. Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, General Carsten Breuer, nannte sie zuletzt „ein mögliches Worst-Case-Szenario“.

„Deltakron“ war Anfang Februar auf die Beobachtungsliste der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gesetzt worden, nachdem erste Fälle aufgetaucht waren. Große Besorgnis löste die Variante bisher unter Experten nicht aus – vor allem, weil sie sich bis zuletzt nicht flächendeckend ausbreitete. Da sowohl die Infektionszahlen mit Delta als auch mit Omikron in Großbritannien derzeit zurückgehen, sei nicht mit einer größeren Ausbreitung der neuen Mischvariante zu rechnen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona-Pandemie: Könnte Deltakron eine neue Welle auslösen?

In Großbritannien sind inzwischen 32 Corona-Fälle erfasst worden, bei denen eine Mischung aus den Varianten Delta und Omikron nachgewiesen wurde. Das teilte die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency in dieser Woche mit. Ob die Variante sich nun in Großbritannien ausbreiten wird und auch für Deutschland zu einer Gefahr werden könnte, ist derzeit noch unklar.

Lesen Sie auch: Was Reinfektionen mit BA.2 für die Corona-Pandemie bedeuten

Sollte „Deltakron“ zu einer Variante werden, die „eine neue, heftige Welle auslöst, mit der das Gesundheitssystem an seine Grenzen gebracht wird“, könnte die Corona-Pandemie erneut an Fahrt aufnehmen, warnte General Breuer in der „Wirtschaftswoche“. Das sei zwar „nicht das wahrscheinlichste, aber das schlimmste Szenario, auf das wir uns aber vorbereiten müssen“, erklärte der General weiter.

Deltakron: Drosten warnte schon Ende Januar vor Corona-Variante

Vor Kurzem warnte bereits der Virologe Christian Drosten vor einer gefährlichen Rekombination der beiden in Europa dominanten Varianten. Es sei vorstellbar, dass zukünftig ein Virus entstehe, das das „Spike-Protein vom Omikron-Virus trägt, um weiterhin diesen Immunvorteil zu genießen, aber den Rest des Genoms vom Delta-Virus hat.“ Die stärksten Eigenschaften aus „beiden Welten“ würden dann kombiniert, erklärte Drosten damals im Deutschlandfunk.

Ob die Variante, die sich in Großbritannien verbreitet, allerdings genau diese Merkmale geerbt hat, ist aktuell noch nicht sichergestellt.

Bereits Anfang des Jahres hatte eine Meldung aus Zypern über eine Mischvariante zwischen Delta und Omikron für Aufregung gesorgt. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Irrtum aufgrund einer Verunreinigung im Labor handelte.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de