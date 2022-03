Prinzessin Victoria von Schweden: Böse Gerüchte überschatten Bilderbuch-Ehe

Sie galten als das Traumpaar schlechthin: Kronprinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel sind seit rund 20 Jahren ein Paar und zehn Jahre verheiratet. Ein skandalfreies Jahrzehnt nach der Märchenhochzeit überschatten plötzlich Gerüchte um die Ehe die vermeintliche Bilderbuch-Beziehung.

Ein Rückblick zum Beginn der royalen Liebe: Wie lernten sich Schwedens Thronfolgerin und der bürgerliche Unternehmer eigentlich kennen?

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Prinzessin Victoria: Mann Daniel war ihr Fitnesstrainer

Das Paar lernte sich 2001 kurz nach Victorias Rückkehr aus den USA kennen: Nachdem sich die Prinzessin während ihres Auslandsaufenthalts von ihrer Magersucht erholt hatte, wurde sie Mitglied in Daniel Westlings eigenem Fitnessstudio "Balance".

Der Unternehmer wurde der Personal-Trainer von Carl XVI. Gustafs Tochter. Es folgten unzählige Treffen, die sich zunächst nur auf gemeinsame Trainingsstunden beschränkten. Irgendwann gingen die beiden auch privat miteinander aus.

Etwa ein Jahr konnte das Paar seine Beziehung geheim halten. 2002 machte die schwedische Zeitung "Expressen" ihre Liebe allerdings öffentlich. Die Reaktion des Volkes auf die Partnerschaft zwischen der Thronfolgerin und einem Bürgerlichen war nicht gerade positiv. Doch Victoria und Daniel hielten an ihrer Beziehung fest.

Angespannte Gesichter: Victoria und Daniel beim Besuch des Schwedischen Instituts für Europäische Politikstudien in Stockholm. Foto: SPA / dana press

Royale Liebe: Victoria und Daniel in der Öffentlichkeit

Seit ihrem Paar-Outing häuften sich die Auftritte. Dabei soll Westling von einer PR-Agentur zum Auftreten in der Öffentlichkeit beraten worden sein. Medienberichten zufolge folgten der königlichen Repräsentanz wegen zahlreiche Weiterbildungen. Außerdem perfektionierte Westling seine Englischkenntnisse. Kurz vor der Verlobung trat er zudem als Geschäftsführer seiner Unternehmen zurück und behielt lediglich Anteile.

Nach sieben Jahren Beziehung in der Öffentlichkeit gaben Victoria und Daniel 2009 ihre Verlobung bekannt. Das Jahr darauf folgte die Hochzeit. 2012 kam ihre Tochter Prinzessin Estelle, 2016 ihr Sohn Prinz Oscar zur Welt.

Die Kronprinzessin und ihre Familie: Victoria mit Mann und den Kindern Estelle und Oscar. Foto: Linda Broström / Der Königliche Hof von Schweden

Betrugsvorwürfe: Victoria sprach noch über "Liebesgeheimnis"

Nach so vielen gemeinsamen Jahren und Erlebnissen wurde das Paar in Schweden regelrecht idealisiert. In dem Buch "Vårt bröllop" (deutsch: "Unsere Hochzeit") enthüllte Victoria schließlich ihr "Liebesgeheimnis": "Mit Daniel war es wahrscheinlich eine sehr starke Freundschaft, die gewachsen ist und die auch die Grundlage für unsere heutige Liebe ist", so die Prinzessin nach der Hochzeit.

Ihr Mann sei eine sehr fürsorgliche Person, mit ihm habe sie viel Spaß und an seiner Seite fühle sie sich sicher, so Schwedens Thronfolgerin in dem Buch. (day)

Kronprinzessin Victoria von Schweden Kronprinzessin Victoria von Schweden Sie ist das älteste Kind von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden: Kronprinzessin Victoria von Schweden aus dem Hause Bernadotte. Diese Aufnahme zeigt sie als Zweijährige im Jahre 1979. Wir zeigen weitere Fotos aus dem Leben der Thronfolgerin. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Kronprinzessin Victoria von Schweden Victoria kommt am 14. Juli 1977 in der schwedischen Gemeinde Solna in der Nähe Stockholms zur Welt. Sie wird auf den Namen Victoria Ingrid Alice Désirée getauft, ihre Titel sind Prinzessin von Schweden und Herzogin von Västergötland. Foto: Pressensbild code 1014 / dpa

Kronprinzessin Victoria von Schweden Das Leben der ältesten Tochter des schwedischen Königspaares haben ihre Landsleute stets nah mitverfolgt. Doch ihre Kindheit verlebt sie durchaus behütet. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Kronprinzessin Victoria von Schweden In der Weinachtsbäckerei: Victoria zeigt ihrem jüngeren Bruder Prinz Carl Philip (r.), wie der Plätzchenteig am besten zu formen ist. Schwester Prinzessin Madeleine (l.) weiß, wie es geht. Die schwarz-weiß Aufnahme entstand am 12. Dezember 1984, am Tag vor dem in Schweden wichtigen Luciafest. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Kronprinzessin Victoria von Schweden Sechs Jahre später posiert Victoria mit ihrer Familie neben dem königlich-geschmückten Weihnachtsbaum. Foto: imago stock&people



Kronprinzessin Victoria von Schweden Ein stolzer Vater mit seiner ältesten Tochter – und aller Voraussicht nach der nächsten schwedischen Königin – im Jahr 1993 auf dem Gelände des königlichen Schlosses in Stockholm. Foto: dpa/zb-Archiv / dpa

Kronprinzessin Victoria von Schweden Nach dem Abitur studiert sie von 1996 bis 1997 Französisch an der Université Catholique de l’Ouest in Angers. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden Öffentliche Termine gehören zu Victorias Alltag. Foto: Michael Westermann / imago/

Kronprinzessin Victoria von Schweden Mit Anfang 20 leidet Victoria unter Magersucht. Diese Aufnahme vom September 1997 zeigt sie zusammen mit Prinzessin Lilian von Schweden, der beliebten Tante von König Carl Gustaf. Foto: dpa Picture-Alliance / Charles Hammarsten / IBL Bildbyr / picture alliance / IBL Schweden

Kronprinzessin Victoria von Schweden Victoria zieht zum Studium in die USA, auch, um der belastetenden öffentlichen Aufmerksamkeit zu entfliehen. „Es ging mir nicht gut“, sagt sie dem schwedischen Fernsehsender TV4. „Ich brauchte Zeit, um die Dinge zu ordnen und wieder Gleichgewicht zu finden. Um mich selbst und meine Grenzen kennenzulernen. Mich nicht die ganze Zeit so unter Druck zu setzen.“ Foto: dpa Picture-Alliance / Frank_Perry / picture-alliance / dpa/epa



Kronprinzessin Victoria von Schweden Nach ihrer Rückkehr nach Schweden hilft der Prinzessin der Sport, wieder ganz gesund zu werden. Damit, dass ihr dabei ihr Märchenprinz in Gestalt ihres Fitnesstrainers begegnen würde, hatte sie damals aber wohl nicht gerechnet. Foto: Carlos Alvarez / Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden Es dauert lange, bis Victoria und Daniel Westling aus dem Provinznest Ockelbo ihre Beziehung und 2009 dann ihre Verlobung bekanntgeben. Da sitzen sie nervös auf einem Samtsofa in den königlichen Empfangsräumen. „Das hier fühlt sich ziemlich ungewohnt an“, sagt Victoria da. „Ich stimme dir zu“, sagt Daniel. Foto: Pool / Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden Im Jahr darauf rührt das Paar Schweden zu Tränen, als es sich am 19. Juni 2010 in Stockholm das Jawort gibt. Vor Nervosität bekommt Prinz Daniel den Ring kaum an Victorias Finger gesteckt. Victoria beweist Coolness. Foto: Pool / Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden Bei der Rede an seine Frau überwältigen ihn die Gefühle. „Ich bin so glücklich darüber, nun dein Mann sein zu dürfen“, sagt er. „Ich werde alles dafür tun, dass du immer so glücklich sein wirst, wie du es heute bist. Victoria, das Größte überhaupt ist die Liebe. Ich liebe dich so.“ Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Kronprinzessin Victoria von Schweden Die Kronprinzessin beschreibt ihren Mann später als fürsorglich, klug und als einen Menschen „mit einer herrlichen Energie“. An ihre Hochzeit erinnert sie sich als einen einzigen „Glücksrausch“. Hunderttausende Menschen bejubeln das Kronprinzenpaar auf den Straßen Stockholms. Foto: imago stock&people



Kronprinzessin Victoria von Schweden Immer wieder überrascht es die Thronfolgerin, wie viele Menschen sich für ihr Leben interessieren. Zu ihrem Geburtstag, dem „Victoriatag“, versammeln sich jedes Jahr Gratulanten am Schloss Solliden auf der Insel Öland, wo die Königsfamilie ihren Sommerurlaub verbringt. Tausende singen der beliebten Prinzessin dort ein Ständchen. Foto: dpa Picture-Alliance / Jonas Ekstromer / picture alliance / dpa

Kronprinzessin Victoria von Schweden Noch größer ist die Begeisterung für Victoria geworden, seit sie und Daniel Nachwuchs bekommen haben. Die kleine Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden und Herzogin von Östergötland wurde am 23. Februar 2012 geboren. Foto: Estelle Skansen / Kungahuset.se

Kronprinzessin Victoria von Schweden Am 2. März 2016 kam Sohn Oscar Carl Olof auf die Welt. Foto: Kate Gabor/Kungahuset.se / Kungahuset

Kronprinzessin Victoria von Schweden Zu seiner Taufe trug der kleine Prinz das gleiche traditionelle Kleid ... Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kronprinzessin Victoria von Schweden ... wie seine Mutter Victoria am 27. September 1977. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS



Kronprinzessin Victoria von Schweden Glückliche Familie zu viert. Foto: Anna Lena Ahlström/Kungahuset.se / Kungahuset

Kronprinzessin Victoria von Schweden Victoria mit ihrer ganzen Familie im königlichen Garten: Ehemann Prinz Daniel (l.), Schwager und Ehemann von Schwester Madeleine Chris O'Neill (obere Reihe,l.), Prinzessin Estelle (auf Victorias Arm), Schwester Prinzessin Madeleine (obere Reihe, Mitte), Vater König Carl Gustaf (neben Victoria), Bruder und Prinz Carl Philip (obere Reihe, r.) und Mutter Königin Silvia. Foto: Jonas Ekströmer, Kungahuset.se / The Royal Court, Sweden

Kronprinzessin Victoria von Schweden Auch wenn Victoria das Familienglück nach eigener Aussage am Herzen liegt: Neben ihren royalen Pflichten kommt ihre Mutterrolle häufig zu kurz. „Ich fühle mich sehr oft zerrissen“, gesteht die Kronprinzessin in der TV4-Dokumentation. Foto: Erika Gerdemark Photography / The Royal Court, Sweden

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de