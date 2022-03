Weltfrauentag in Zeiten des Ukraine-Kriegs - Benefizkonzert in Berlin

Di, 08.03.2022, 18.14 Uhr

Was der Weltfrauentag in Zeiten des Kriegs in der Ukraine bedeutet, erzählen ukrainische Künstler und Unterstützer bei einem Benefizkonzert in Berlin.