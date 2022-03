Corona-Gipfel am Donnerstag: Über diese Regeln & Lockerungen beraten Bund und Länder

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1543,0 an.

Trotz Rekord-Inzidenzen sollen ab dem 20. März sollen alle tiefgreifenderen Corona-Maßnahmen wegfallen. Ein Gesetzentwurf der Ampel-Regierung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht vor, dass ab dem 20. März nur noch Basisschutzmaßnahmen gelten sollen. Nur in Hotspots sollen auch weiterhin schärfere Maßnahmen möglich sein, allerdings auch nur dann, wenn das zuständige Landesparlament zuvor eine Gefahr durch die Corona-Lage feststellt.

Am Mittwoch befasste sich der Bundestag erstmal mit der Vorlage, am Freitag sollen Bundestag und Bundesrat sie beschließen. Zuvor wird die Änderung allerdings auch Thema bei dem für Donnerstag geplanten Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sein.

Länder kritisieren Änderungsentwurf der Ampel

Aus mehreren Bundesländern gab es zuletzt Kritik an der geplanten Änderungs des Infektionsschutzgesetzes. "So können wir doch nicht eine vernünftige Pandemiebekämpfung machen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag im bayerischen Landtag. Auch die niedersächsische und die baden-württembergische Regierung kritisierten den vorliegenden Entwurf und forderten Änderungen.

"Wir sind uns in der Landesregierung einig, dass das geplante Gesetz insuffizient ist", sagte der baden-württembergische Vizeministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart. Die Bundesregierung schiebe den Ländern mit den Entwurf in "verantwortungsloser Weise die Verantwortung zu, ohne ihnen Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie zu geben".

Forderungen nach schärferen Maßnahmen nach Übergangsfrist

Viele Bundesländer haben bereits angekündigt, die im Gesetzentwurf vorgesehen Übergangsfrist bis zum 2. April zu nutzen. In diesem Zeitraum können die Länder die bisher geltenden Corona-Maßnahmen weiterhin in Kraft lassen. Dies gilt etwa für Berlin, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Hessen und Thüringen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte am Mittwoch auch über die Frist hinaus mehr Möglichkeiten zur Umsetzung von Corona-Maßnahmen: "Die Pandemie ist nachweislich nicht vorbei und sie wird auch Anfang April nicht vorbei sein. Deshalb brauchen wir auch nach der Übergangszeit noch den bisherigen Instrumentenkasten."

Die geplante Hotspot-Regelung reiche angesichts steigender Infektions- und Patientenzahlen nicht aus. Niedersachsen sei bislang in der Pandemie gut damit gefahren, frühzeitig präventive Maßnahmen zu ergreifen, wenn immer dies notwendig erschienen. „Daran muss festgehalten werden“, betonte Weil.

MPK: Auch Gespräche über Folgen des Ukraine-Krieges

Neben den Corona-Maßnahmen könnte es am Donnerstag außerdem um den Krieg in der Ukraine und Aufnahme von Geflüchteten sowie den Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen für Deutschland gehen. Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) hatte zuvor gefordert, auch über die hohen Energiepreise zu reden. „Wir müssen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine für Autofahrer, Privathaushalte und Unternehmen in Deutschland abmildern", sagte Hans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Mittwoch sogar an, die Aufnahme der Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine werde das wichtigste Thema der Ministerpräsidentenkonferenz sein. „Es braucht klare Regeln für die Unterbringung der Menschen aus der Ukraine“, forderte der CSU-Vorsitzende. „Vor allem muss der Bund den Ländern und Kommunen die Kosten ersetzen und für eine Registrierung aller Schutzsuchenden sorgen.“ (csr/mit dpa)

