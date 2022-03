Russische Grippe: Gab es schon im 19. Jahrhundert eine Corona-Pandemie?

Seit mehr als zwei Jahren hat die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff. Um die Dimension zu begreifen, wurden besonders zu Beginn häufig Vergleiche zur Spanischen Grippe gezogen. Die Influenza-Pandemie forderte in den Jahren 1918 und 1919 laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzungsweise 20 bis 50 Millionen Tote. Forschungen deuten allerdings darauf hin, dass ein anderer Vergleich viel näher liegen könnte: Die Russische Grippe sorgte Ende des 19. Jahrhunderts für eine Pandemie – und dafür könnte ebenfalls ein Coronavirus verantwortlich gewesen sein.

Die ersten Fälle der Russischen Grippe tauchten 1889 in Zentralasien auf, von wo aus sich der Erreger im Eiltempo ausbreitete – anfangs besonders in Sankt Petersburg, dann in anderen Teilen Europas, und schließlich weltweit. In vielen Großstädten mussten Schulen und Fabriken wegen hoher Infektionszahlen schließen, Erkrankte beklagten neben Erkältungssymptomen den Verlust von Geruch- und Geschmackssinn – und einige zeigten auch nach einer Genesung noch anhaltende Erschöpfung, wie die "New York Times" schreibt.

Russische Grippe: Erste Corona-Pandemie?

Die von 1889 bis 1894 in Wellen zirkulierende Russische Grippe verursachte schätzungsweise eine Million Todesfälle weltweit, wie in einem im Fachblatt "La Presse Médicale" erschienen Artikel des französischen Mediziners Patrick Berche zu lesen ist. Die Fallsterblichkeit bewegte sich demnach zwischen 0,10 und 0,28 Prozent.

Die Menschen seien besonders von den hohen Ansteckungszahlen überrascht worden: In Sankt Petersburg hätten sich im Zuge der ersten Welle, die im Dezember 1889 begann, 180.000 Menschen infiziert - und das bei einer Einwohnerzahl von einer Million Menschen. Kurze Zeit später seien auch die ersten Fälle im deutschen Reich aufgetreten: In Berlin infizierten sich innerhalb weniger Wochen 150.000 der rund 1,5 Millionen Einwohner. Während die meisten Erkrankten milde Verläufe zeigten, starben einige Infizierte an Lungenentzündungen.

Ähnliche Symptome bei Covid-19 und Russischer Grippe

Ein im Fachjournal "Microbial Biotechnology" erschienener Artikel, der sich mit den Ursprüngen der Russischen Grippe beschäftigt, hebt die Gemeinsamkeiten zwischen der Erkrankung und Covid-19 hervor: So habe man bei der Russischen Grippe respiratorische, gastrointestinale und neurologische Symptome einschließlich Geruchs- und Geschmacksverlust beobachten können.

Ähnlich wie bei Long Covid sei die Genesung nach einer Erkrankung mit der Russischen Grippe teilweise langwierig gewesen. Pathologische Untersuchungen hätten unter anderem Thrombosen in verschiedenen Organen gezeigt. Zudem sei Sterblichkeit besonders bei älteren Menschen deutlich geworden, während Kinder weniger von schweren Verläufen betroffen waren.

Welcher Erreger hat die Russische Grippe verursacht?

War für die Russische Grippe ein Influenza-Erreger verantwortlich, wie es ihr Name vermuten lässt, oder steckte schon damals ein Coronavirus hinter der Pandemie? Diese Frage ist bereits seit Jahren in der Forschung umstritten. Zur Zeit des Ausbruchs waren Viren noch unbekannt. Historische Proben, die heute Aufschluss liefern könnten, liegen nicht vor.

Ein Ansatz geht davon aus, dass das Coronavirus OC43 für die Pandemie verantwortlich gewesen sein könnte. Dabei handelt es sich um eines der vier Humanen Coronaviren, wie die "Pharmazeutische Zeitung" schreibt: Es sorgt in der Regel für gewöhnliche Erkältungen, die sich in den oberen Atemwegen bemerkbar machen.

Eine belgische Forschungsgruppe hob bereits 2005 hervor, dass OC43 hinter der Russischen Grippe im 19. Jahrhundert gesteckt haben könnte: Es könne zu jener Zeit zu einer Übertragung von Rindern auf Menschen gekommen sein. Als eines der Argumente führten die Forscherinnen und Forscher auch in dieser Studie die Symptome im zentralen Nervensystem an, die bei Influenza-Ausbrüchen nicht so deutlich gewesen wären.

