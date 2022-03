Corona-Regeln zu Ostern: Was ab April und an den Feiertagen gilt

Berlin. Wer wissen will, welche Corona-Regeln in den kommenden Wochen gelten werden, kann schnell den Überblick verlieren. Eine Übersicht.

Pandemie Corona-Regeln an Ostern: Was gilt nach dem 2. April?

Maskenpflicht? Impfnachweis? Tagesaktueller Test? Wer wissen will, welche Corona-Regeln gerade gelten, kann schnell den Überblick verlieren. Denn: In den meisten Bundesländern gibt es noch bis zum 2. April zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen, danach aber sollen die meisten wegfallen. Allerdings nicht überall. Klar ist deswegen jetzt schon: Wer zu Ostern (17. April) in Deutschland verreisen will, sollte sich genau anschauen, welche Regel gerade am Zielort gilt.

Was passiert nach dem 2. April?

Aktuell gelten in den meisten Bundesländern noch Übergangsregeln mit relativ strengen Vorgaben für Masken und Impfnachweise. Nach dem 2. April dagegen soll es im Normalfall nur noch Basisschutzmaßnahmen geben. Das heißt: Maskenpflicht im Fernverkehr sowie in Bussen und Bahnen, Maskenpflicht in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen, dazu Testpflichten in der Pflege und in Schulen.

Wer also mit dem ICE quer durch Deutschland reist, muss noch Maske tragen, braucht aber keinen Impfnachweis mehr. Doch Vorsicht: In Regionen oder Ländern, in denen eine Überlastung der Kliniken droht, können die Landesparlamente über die so genannte Hotspot-Regel strengere Maßnahmen verhängen – etwa 2G-Regeln beim Shopping oder eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen.

Was planen die Länder?

Bis Ende März müssen die Länder festlegen, welche Regeln jeweils vom 2. April an gelten sollen. Aktuell deutet sich bereits an, dass die Mehrheit der Länder nur die Basisschutzmaßnahmen behalten werden – und nicht die Hotspot-Regel aktivieren. Hamburg dagegen will den Hotspot-Mechanismus nutzen, um angesichts hoher Inzidenzen auch weiterhin die Maskenpflicht in Innenräumen und auch wieder 2G- und 3G-Regeln durchsetzen zu können.

Dazu muss die Bürgerschaft aber zunächst noch die „Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ feststellen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sollen wegen der Rekordinzidenzen alle sechs Landkreise und die Städte Rostock und Schwerin als Hotspots eingestuft werden. Welche Regeln dort gelten werden, ist noch offen. Möglich wären wie in Hamburg Maskenpflichten in Innenräumen oder 2G/3G-Zugangsmodelle. Auch hier steht der finale Beschluss noch aus.

In Thüringen und Sachsen dagegen gibt es derzeit keine Mehrheit für strengere Maßnahmen, auch in Berlin, Bremen und Baden-Württemberg sollen nach dem 2. April nur noch Basisschutzmaßnahmen gelten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will sich aber offenhalten, doch noch zu regionalen Verschärfungen zu greifen, wenn die Pandemie sich weiter zuspitze.

In den bevölkerungsreichsten Bundesländern Bayern und Nordrhein-Westfalen sind die Entscheidungen über die Zeit nach dem 2. April noch nicht final gefallen. Die Grünen in NRW fordern, das gesamte Land zum Corona-Hotspot zu erklären. Die in NRW mitregierende FDP sieht hingegen keinen Anlass, aktuell Hotspot-Regelungen einzuführen.

Was gilt zu Ostern?

Spätestens in der kommenden Woche müssen die Länder, bei denen die Entscheidungen noch ausstehen, über das Regelwerk nach dem 2. April Klarheit schaffen. Klar ist bereits: Es wird einen Flickenteppich geben. Im Norden etwa könnte es passieren, dass in Hamburg und Rostock Shopping nur mit Maske und Impfnachweis möglich ist, während in Kiel praktisch keine Einschränkungen mehr gelten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de