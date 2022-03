RKI registriert 111.224 Neuinfektionen - Inzidenz bei 1723,8

Experten gehen inzwischen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen (Stand 05.03 Uhr) mit 1723,8 an und damit etwas niedriger als am Vortag mit 1758,4 - allerdings sind keine Daten aus Baden-Württemberg und Brandenburg enthalten. Vor einer Woche wurde eine bundesweite Zahl von 1708,7 gemeldet (Vormonat: 1240,3). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 111.224 Neuinfektionen (Vorwoche: 131.792).

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Immer weniger Daten am Wochenende

Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten, da die Übermittlung nicht verpflichtend ist und keine direkten Konsequenzen folgen. "Tagesaktuelle Schwankungen sollten daher - insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn - nicht überbewertet werden." Für die Beurteilung des Verlaufs sei die Betrachtung des Wochenvergleichs zielführender. Baden-Württemberg meldet seit diesem Wochenende keine Covid-19-Fälle mehr an Wochenenden und Feiertagen, wie das Landesgesundheitsamt mitgeteilt hatte. Auch aus Brandenburg werden am Wochenende keine Neuinfektionen gemeldet.

49 Todesfälle binnen 24 Stunden

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 49 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 49 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 20.256.278 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 7,39 an (Donnerstag: 7,28). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben. Am Wochenende wird der Wert nicht mitgeteilt.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntag mit 15.718.500 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128.437.

