Oliver Pocher: Schlimme Befürchtung nach Angriff von Fat Comedy

Dortmund. Nach dem Angriff am Rande eines Boxkampfs hat sich Oliver Pocher geäußert. Er muss sich nun einer ärztlicher Behandlung unterziehen.

Felix Sturm hat die Chance auf seinen sechsten WM-Titel vergeben und steht vor dem endgültigen Karriereende. Der 43-Jährige verlor in der Nacht zu Sonntag den Ausscheidungskampf des kleineren Verbandes IBO gegen den Ungarn Istvan Szili nach Punkten.

Denkwürdige Szene am Samstagabend in der Dortmunder Westfalenhalle: Comedian Oliver Pocher wollte einfach nur den Box-Kampf seines Kumpels Felix Sturm anschauen, als er plötzlich von einem Mann mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen wird. Bei dem Angreifer soll es sich Medienberichten zufolge um den Bochumer Rapper "Fat Comedy" handeln. Nun hat Pocher ein rund 14 Minuten langes Video-Statement auf Instagram veröffentlicht.

"Das war natürlich eine Nummer, die so gar nicht geht", äußerte sich Pocher zu dem Vorfall. Die Attacke sei "feige, hinterlistig, arglistig" gewesen - und dann auch noch gefilmt worden. Der Vorfall hätte schlimmer ausgehen können, betonte der Comedian. Trotzdem sei er in den vergangenen Tagen mehrfach beim Arzt gewesen.

Oliver Pocher: Eventuell "irreparable Schäden" am Ohr

"Wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden, die nicht wieder zurückgehen", erklärte Pocher. Sein Ohr sei seit dem Angriff "ziemlich angeschlagen", bestimmte Frequenzbereiche seien für ihn derzeit nicht hörbar. Er müsse sich deshalb einer Behandlung unterziehen.

Oliver Pocher bei einem Auftritt in auf dem Strandkorb Open Air in Zweibrücken im August. Foto: IMAGO / BOBO

Attacke auf Oliver Pocher: Video kursiert im Netz

Auf Instagram hatte "Fat Comedy" eine Video-Aufnahme der Attacke veröffentlicht, die dort mittlerweile nicht mehr abrufbar ist. Im Video war zu sehen, wie sich der Angreifer langsam in Pochers Richtung bewegt, sich vor dem Comedian aufbaut und mit aller Kraft zuschlägt. Der schockierte Pocher fällt fast vom Stuhl und geht dann sichtlich geschockt auf Abstand, fordert den Angreifer auf mitzukommen und kündigt eine Anzeige an. Ein Ordner geht dazwischen. Dann bricht das Video ab.

Zu dem Video schrieb der Rapper: "Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt."

Oliver Pocher äußerte sich kritisch gegenüber Rapszene

Damit bezieht er sich offenbar auf Aussagen von Pocher, die er im Sommer 2021 in seinem Podcast getätigt hatte. Damals wurden schwerwiegende Vorwürfe gegen Rapper Samra laut. Eine Influencerin hatte den Musiker beschuldigt, sie 2020 in einem Studio vergewaltigt zu haben.

Daraufhin hatte sich Oliver Pocher kritisch gegenüber der Rapszene geäußert. "Es geht auch nicht, dass diese Jungs massenhaft über die ganze Nummer rappen. Frauen sind da wirklich nur Objekte. Das geht ja fast die ganze Zeit so in deren Texten", so der Comedian.

Lesen Sie auch:

Amira Pocher entrüstet über Angriff in der Boxhalle

Pochers Ehefrau Amira, die derzeit an der RTL-Show "Let's Dance" teilnimmt, berichtete in ihrer Instagram-Story von dem Vorfall. "Letzte Nacht hat so ein arbeitsloser, halbstarker, Möchtegern-Rapper, Comedian meinem Mann eine Backpfeife verpasst, aber eine ordentliche. Selbstverständlich gefilmt und hochgeladen, Leuten zugeschickt, verlinkt, damit man ja gesehen wird."

Pocher erklärte im Video weiter, den Vorfall vor Gericht klären zu wollen. Es habe sich um Körperverletzung gehandelt. Laut "Bild" hat der Comedian die Tat über seinen Anwalt anzeigen lassen. Staatsanwaltschaft und Polizei konnten den Eingang einer Anzeige am Dienstag zunächst noch nicht bestätigen.

(amw/raer/dpa)

