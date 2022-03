Amnesty dokumentiert "Kriegsverbrechen" in der Ukraine

Di, 29.03.2022, 12.03 Uhr

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International prangert "Kriegsverbrechen" in der Ukraine an. "Was in der Ukraine geschieht, ist eine Wiederholung dessen, was wir in Syrien gesehen haben", sagte Generalsekretärin Agnes Callamard bei der Vorstellung des Amnesty-Jahresberichts in Südafrika.