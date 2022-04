Deutsche Bahn verändert beliebten Service

Deutsche Bahn bringt über "Schienenbrücke" Hilfsgüter in die Ukraine

Die Deutsche Bahn hat ein Logistiknetzwerk auf Schiene und Straße aufgebaut, um Hilfsgüter von Deutschland direkt in die Ukraine zu befördern. Dreimal wöchentlich bringt ein Cargozug Hilfsgüter von Sammelstationen in ganz Deutschland in das Kriegsland.